У Німеччині у віці 78 років помер легендарний футболіст Франц Беккенбауер. Про це повідомляє інформагентство DPA.

Беккенбаеур вважається одним із найкращих захисників в історії футболу. Він єдиний гравець цієї позиції, який двічі отримував "Золотий м'яч" - у 1974 та 1976 роках.

Основну частину кар'єри Беккенбауер провів у "Баварії". З цим клубом він виграв три чемпіонати Західної Німеччини, три європейські Кубки чемпіонів, а також Кубок кубків і Міжконтинентальний кубок.

Також Беккенбауер був триразовим чемпіоном США у складі "Нью-Йорк Космос" і чемпіоном ФРН у складі "Гамбурга".

Зі збірною ФРН Беккенбауер виграв чемпіонат світу 1974 року та чемпіонат Європи 1972-го. У складі збірної ФРН Франц Беккенбауер провів 103 матчі, у яких забив 14 голів.

У 1984-1990 роках він очолював збірну ФРН, з якою виграв чемпіонат світу 1990 року. Таким чином він другою людиною у світі, якій вдалося виграти турнір і як гравцю і як тренеру. До нього це вдавалося лише бразильцю Маріо Загалло.

Франц Беккенбауер