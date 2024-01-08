Помер легендарний футболіст і тренер Франц Беккенбауер [ Редагувати ]
У Німеччині у віці 78 років помер легендарний футболіст Франц Беккенбауер. Про це повідомляє інформагентство DPA.
Беккенбаеур вважається одним із найкращих захисників в історії футболу. Він єдиний гравець цієї позиції, який двічі отримував "Золотий м'яч" - у 1974 та 1976 роках.
Основну частину кар'єри Беккенбауер провів у "Баварії". З цим клубом він виграв три чемпіонати Західної Німеччини, три європейські Кубки чемпіонів, а також Кубок кубків і Міжконтинентальний кубок.
Також Беккенбауер був триразовим чемпіоном США у складі "Нью-Йорк Космос" і чемпіоном ФРН у складі "Гамбурга".
Зі збірною ФРН Беккенбауер виграв чемпіонат світу 1974 року та чемпіонат Європи 1972-го. У складі збірної ФРН Франц Беккенбауер провів 103 матчі, у яких забив 14 голів.
У 1984-1990 роках він очолював збірну ФРН, з якою виграв чемпіонат світу 1990 року. Таким чином він другою людиною у світі, якій вдалося виграти турнір і як гравцю і як тренеру. До нього це вдавалося лише бразильцю Маріо Загалло.
Франц Беккенбауер
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