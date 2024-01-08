США не зможуть продовжити надання населенню України гуманітарної допомоги без затвердження Конгресом фінансового пакету, який просить Адміністрація Байдена. Про це - як повідомляє інформаційне агентство TURAN - заявляє прес-служба Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID).

"Сполучені Штати вже використали майже всі кошти на гуманітарну допомогу Україні, які були виділені Конгресом у рамках попередніх пакетів," - повідомив речник відомства.

"Партнерські організації, які працюють із американським урядом, використовують ці кошти для придбання та надання українцям критично важливих гуманітарних товарів і послуг (зокрема, продуктів харчування, будматеріалів для ремонту притулків, медичних припасів, питної води, надання базових медичних послуг по всій Україні та в країнах, які постраждали через напад Росії на Україну).

Якщо Конгрес не затвердить запит президента на додаткове фінансування, USAID не зможе надати кошти на ці потреби, а партнерські організації будуть змушені припинити надання життєво важливої допомоги мільйонам людей," - повідомив представник USAID.

Як ми повідомляли, Білий дім просить Конгрес виділити новий пакет допомоги країнам партнерам на 106 мільярдів доларів, в якому більше 61 мільярда доларів передбачено на цілі, повʼязані із підтримкою України.

Американські законодавці не змогли ухвалити цей пакет через внутрішні розбіжності щодо міграційної реформи. Сенат Конгресу США намагався ухвалити документ до канікул, але тепер планує повернутися до його розгляду вже на поточному тижні.