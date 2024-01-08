У понеділок, 8 січня, з мису Канаверал було запущено ракету-носій Vulcan американської корпорації United Launch Alliance (ULA) - спільного підприємства Boeing та Lockheed Martin. Цей запуск став історичним для США одразу за кількома показниками.

Запуск Vulcan - перший з 1972 року запуск з території США, який здійснюється в рамках місячної місії. Ракета, розроблена ULA, має доставити на Місяць посадковий апарат Peregrine компанії Astrobotic, розроблений за підтримки NASA.

Якщо все піде за планом, апарат має опуститись на поверхню Місяця 23 лютого. Там у нього буде до десяти днів для проведення всіх запланованих операцій, після чого зона посадки опиниться в тіньовому боці Місяця, а температура надто низька для того, щоб апарат зміг продовжувати функціонувати.

Це перша комерційна місячна місія в історії США. Peregrine доставить на Місяць не лише наукове обладнання NASA, а й 15 корисних вантажів від інших клієнтів.

Серед них, зокрема прах творця оригінального телесеріалу Star Trek Джина Родденберрі, його дружини та сина, а також акторів Джеймса Духана та Нішель Ніколс, які зіграли у серіалі, та зразки ДНК колишніх президентів США Джона Кеннеді, Джорджа Вашингтона та Дуайта Ейзенхауера.

Також Vulcan стала першою за останні 20 років американською ракетою-носієм без російських двигунів. На зміну російському РД-180, який використовувався на американських ракетах Atlas та Delta, прийшов двигун BE-4 компанії Blue Origin, для якого цей запуск став першим успішним.

Повідомляється, що місячний посадковий модуль Peregrine зіткнувся з "технічною проблемою", яка не дозволяє йому спрямувати сонячні панелі у бік Сонця для вироблення та зберігання енергії.

Як повідомили в Astrobotic приблизно через вісім годин після запуску, до виявлення аномалії всі системи модуля працювали штатно й успішно були включені його двигуни. За попередніми даними, проблеми з орієнтацією апарату могли виникнути через збій при запуску двигунів Peregrine.

Якщо це підтвердиться, це може стати загрожувати м'якій посадці на Місяць. Крім того, запас енергії в акумуляторах лендера поступово закінчується.

Нагадаємо, ОАЕ збудують модуль повітряного шлюзу для навколомісячної станції NASA.