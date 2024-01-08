"Союзники не підштовхують Україну до замороження війни", - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в жодному форматі спілкування з західними союзниками немає тиску на Україну для початку переговорів з росією та припинення війни.
Про це він заявив в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.
Кулебу також запитали щодо можливості пропозицій заморозити конфлікт від союзників, але він відзначив, що це не обговорюється.
Союзники не просять нас починати переговори з росією, щоб заморозити війну – ні коли ми зустрічаємося з делегаціями, ні на закритих зустрічах у вузькому форматі. Це не те, що хтось може наважитися винести на обговорення. Все інше – це просто шум, – заявив Дмитро Кулеба.
Він також висловив свою позицію стосовно тих, хто вважає, що замороження війни було б вигідним для України.
Ті, хто пропонують заморожений конфлікт, аргументують, що вони діють у кращих інтересах України і світу. Насправді ж вони допомагають путіну та ігнорують факти, чим є теперішня Росія. З 2014 до 2022 року у нас було майже 200 раундів переговорів з росією, і це був де-факто вже заморожений конфлікт. Ми намагалися. Ми проголосили близько 20 разів режим припинення вогню, і ці безкінечні переговори скінчилися повномасштабним вторгненням.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав доручення керівникам посольств про активізацію просування "формули миру".
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