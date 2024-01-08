Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн пішла у відставку зі своєї посади. Президент Емманюель Макрон прийняв відставку глави уряду. До призначення нового складу кабінету міністрів Елізабет Борн продовжить тимчасово виконувати обов'язки прем'єра.

Як повідомляє BFMTV, новий склад кабінету міністрів та прізвище нового прем'єра оголосять "найближчим часом". Претендентами на посаду прем'єра є:

міністр оборони Себастьян Лекорню;

міністр фінансів Брюно Ле Мера;

міністр екології Крістоф Бешу;

міністр освіти Габріель Атталь;

екс-голова Національних зборів Франції Рішар Ферран.

Елізабет Борн очолювала уряд Франції з травня 2022 року. До цього вона обіймала посади міністра заморських територій Франції, міністра праці та зайнятості та міністра екологічних перетворень.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року парламент Франції посилив міграційні правила.