8 січня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. Глава держави провів сьогодні нараду з питань подальшої міжнародної діяльності.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Провів сьогодні нараду щодо нашої подальшої міжнародної роботи – цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу, нашу ППО, нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти росії – як тих, що вже застосовані... Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій, - наголосив Володимир Зеленський.

Також він відзначив, що уряд працює над введенням нових санкцій, як важливого елемента тиску на росію.

І ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і росія заплатить, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 січня, провів перші в історії телефонні переговори з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.