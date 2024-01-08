Мешканців Києва закликали дотримуватися обов'язкового використання масок у громадських місцях. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити практику маскового режиму разом із збереженням соціальної дистанції, з метою запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомив Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Таким чином, місцевим мешканцям рекомендують повернутися до використання масок в громадських місцях для зменшення ризику зараження.

Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне, - заявив Поворозник.

За його словами, щотижня в столиці фіксують нові випадки COVID-19, серед яких є і тяжкі випадки, що вимагають госпіталізації. Поворозник підкреслив важливість для киян відновити практику використання масок у місцях групового перебування для зменшення ризику зараження.

Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19, - додав він.

Нагадаємо, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіли 1,9 мільйона людей, при цьому 56% із них – діти.