Рятувальники ДСНС завершили операції по пошуку та порятунку на місцях обстрілів у Покровському районі Донецької області.

За інформацією, наданою міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком у Telegram, знайдено 11 тіл загиблих.

Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару, - написав він.

Міністр повідомив, що на даний момент вдалося ідентифікувати 5 жертв. Зокрема, трьохрічну дівчинку, її батька та матір у віці 32 та 30 років відповідно. Також встановлені особи 34-річного чоловіка та 37-річної жінки з Покровська.

Клименко поділився інформацією, що пошук загиблих проводився за допомогою спеціально натренованих собак, які виявляють останки. Наразі слідчі проводять огляд знайдених тіл, криміналісти забирають біологічні зразки для подальшої ідентифікації.

Нагадаємо, ворог вдарив ракетами С-300 по місту Покровськ та селу Рівне Мирноградської громади. Прямим влученням росіяни вщент знищили два приватних будинки.