8 січня президент Володимир Зеленський визначив склад учасників делегації, яка буде представляти Україну на міжнародних переговорах з питань гарантій безпеки.

Серед осіб, включених до цієї делегації, зазначені начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні №2/2024-рп, яке оприлюднено на офіційному інтернет-представництві президента.

До складу входять:

керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак,

начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов,

заступник керівника ОПУ Ігор Жовква,

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,

посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич,

голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко,

голова Служби безпеки України Василь Малюк,

заступник керівника ОПУ Роман Машовець,

заступниця міністра юстиції Ірина Мудра,

перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк,

заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,

міністр оборони Рустем Умєров,

заступник міністра економіки Ігор Фоменко,

заступник завищувала виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький,

директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко,

заступник Керівника Департаменту - завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.

У документі йдеться про формування делегації України для участі в переговорах з розробки та підготовки двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод між Україною та іншими країнами щодо гарантій безпеки для нашої держави.