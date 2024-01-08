Гарантії безпеки для України: Зеленський визначив переговорників [ Редагувати ]
8 січня президент Володимир Зеленський визначив склад учасників делегації, яка буде представляти Україну на міжнародних переговорах з питань гарантій безпеки.
Серед осіб, включених до цієї делегації, зазначені начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні №2/2024-рп, яке оприлюднено на офіційному інтернет-представництві президента.
До складу входять:
- керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак,
- начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов,
- заступник керівника ОПУ Ігор Жовква,
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,
- посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич,
- голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко,
- голова Служби безпеки України Василь Малюк,
- заступник керівника ОПУ Роман Машовець,
- заступниця міністра юстиції Ірина Мудра,
- перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк,
- заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,
- міністр оборони Рустем Умєров,
- заступник міністра економіки Ігор Фоменко,
- заступник завищувала виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький,
- директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко,
- заступник Керівника Департаменту - завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.
У документі йдеться про формування делегації України для участі в переговорах з розробки та підготовки двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод між Україною та іншими країнами щодо гарантій безпеки для нашої держави.
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