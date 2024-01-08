У період із січня по лютий в Україні передбачається підвищення цін на продукти, приблизно на 5-7%, через вплив сезонних факторів, що впливають на молочну, м'ясну та овочеву продукцію.

Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі для УНН.

Він зауважив, що наразі немає фактів, що вказують на стрімке підвищення цін на харчові продукти.

Однак, відзначивши вплив сезонного фактору на молочні продукти, м'ясні вироби та овочеві культури, Марчук зазначив, що коливання валютного курсу може також вплинути на ціни на імпортну продукцію.

Різкого підняття цін не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара, - сказав Марчук.

Він підкреслив, що коливання курсу може вплинути і на імпортну продукцію.

Всередині факторів здорожчання немає. Хіба що фактор сезонності: складання та зберігання овочів, електроенергія. У середньому, протягом січня-лютого, передбачається зростання цін на не більше ніж 5-7%, - сказав заступник голови ради.

Отже, можуть зрости ціни на молочну продукцію, мʼясо та овочі.

Нагадаємо, прогноз щодо цін на продукти на наступний рік не надто оптимістичний. Деякі з продуктів, такі як цибуля чи яйця, можуть подорожчати в залежності від ряду умов.