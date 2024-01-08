ГУР отримало 100 гігабайт секретів російського виробника дронів і засобів РЕБ [ Редагувати ]
Головне управління розвідки України отримало 100 гігабайт секретних даних стосовно одного з ключових підприємств військово-промислового комплексу росії, а саме - ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ).
Про це повідомило Головне управління розвідки в своєму каналі у Telegram.
Зазначено, що вказана російська компанія перебуває під санкціями з 2016 року. На її потужностях виготовляють різноманітні модифікації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Орлан", а також широкий спектр засобів для радіоелектронної боротьби, розвідки та іншої військової продукції.
Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо - йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки, - йдеться у повідомленні.
За попередніми розрахунками Головного управління розвідки, отримані дані можуть мати оціночну вартість у розмірі 1,5 мільярда доларів.
Це суттєвий удар по терористичній москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.
У розвідці підкреслили , що отримати закриту інформацію вдалось завдяки ефективній взаємодії з "патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа-спільноти".
Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, в росії знову заочно "заарештували" керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Цього разу його звинувачують у так вчиненні 104 "терактів".
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