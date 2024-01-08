YouTube оновлює свою політику стосовно кіберзалякування та переслідувань, вводячи заборону на діпфейки, які стосуються неповнолітніх, жертв злочинів, смерті чи насильства.

Про це йдеться у блозі YouTube.

З 16 січня платформа буде блокувати відео, які реалістично імітують сцени з померлими неповнолітніми або жертвами смертельних подій чи документованого насильства, включаючи опис їхньої смерті чи пережитого насильства.

Зазначимо, що у деяких відео використовуються штучно створені дитячі голоси для опису насильства, що сталося з ними у випадках, які отримали широкий резонанс. Родини жертв, які були представлені у відео, висловили своє обурення таким контентом.

Нагадаємо, в Україні спостерігається масова розсилка фішингових посилань. Громадяни почали отримувати смс-повідомлення з іноземних мобільних номерів про те, що нібито "Пошта України" не може доставити їм посилку через "відсутність адреси" або "неправильну адресу".