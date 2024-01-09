Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики відхилив урядовий законопроект №10378 про мобілізацію, оскільки виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Міністерство оборони погодилося із висловленими зауваженнями. Спільно з профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів... Мобілізація має бути справедлива, передбачувана - і без корупційних дірок.

Народна депутатка опублікувала перелік того, що саме необхідно вдосконалити у законопроекті для уникнення корупційних ризиків:

Відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов’язку "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних у військкоматі. ОМС можуть забезпечувати транспорт, але не можуть застосовувати примус. Натомість, обов’язок забезпечити прибуття без уточнення способу, у який це має відбуватися, може породжувати свавілля.

Чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників з подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо. Керівник ТЦК не має отримати можливість когось внести в реєстр на наступний день після неприбуття (адже неприбуття можливе і з поважних причин), а когось "не помічати" місяцями.

Обмеження прав може відбуватися після притягнення особи до відповідальності за порушення обов’язку з’явитися на виклик.

Прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроекті значно більше, заважує . У першу чергу - щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

За кілька днів уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. Він передбачає зменшення вікового порогу мобілізації з 27 до 25 років, призивати до армії інвалідів і скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації та мають відстрочку.

У Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації.