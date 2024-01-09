На Хмельниччині завершились пошукові роботи після атаки рф [ Редагувати ]
До трьох зросла кількість загиблих внаслідок нещодавнього обстрілу Хмельниччини. Під уламками зруйнованої будівлі, рятувальники знайшли тіло чоловіка. І наразі пошукові роботи, які тривали дві доби, завершено. Про роботу рятувальників та наслідки ударів - у нашому сюжеті.
У понеділок під час ранкової ракетної атаки рашистів по Хмельниччині, Сили ППО збили 3 ворожі ракети. Внаслідок обстрілу постраждали інфраструктурні об'єкти у Шепетівській та Хмельницькій громадах.
Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:
Разом з тим, противник завдав ударів по об'єктах інфраструктури області. Була пожежа, яку локалізували підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження.
Тіла загиблих рятувальники виявили під час ліквідації наслідків атаки у Хмельницькому. Ще двом постраждалим надано меддопомогу без госпіталізації. У житлових будинках та навчальному закладі вибито десятки вікон. Найбільше пошкоджені об'єкти приватного бізнесу.
Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:
Є вигоряння на складах, і значне пошкодження продукції, руйнування складів, руйнування вікон і так далі.
Місцеві жителі із жахом пригадують той ранок.
Іван, житель Хмельницького:
Приблизно о 7:40, це був, напевно, 4 вибух, який я чув, сильний вибух був. В мене навіть трішки дім задрижав. Але я стояв за двома стінами. Куди прилетіло я не бачив. А якби й бачив, то не сказав би.
Лідія Валівоць, жителька Хмельницького:
Невісточка з дітьми вдома була То в коридорі їх накрила ковдрою. Каже: мамо, чую, що кладуть десь близько. Вікна повідкривала: холод - то холод. Ми в коридорі були. Молилися з сестрою, з мамою.
Та більшість людей, після оголошення тривоги, перебували в укриттях. Після обстрілу в будинках зникло світло, було змінено рух громадського транспорту. Енергетикам довелось відновлювати електропостачання на 20 вулицях. Рятувально-відновлювальні роботи продовжувались до ранку, адже під завалами, ймовірно можуть бути люди. А комунальники долають наслідки негоди, яка вирує в області вже третю добу поспіль.
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