Пакет допомоги для нашої країни у центрі уваги Сполучених Штатів. Саме щодо нового фінансового траншу для України зараз багато заяв. Американська адміністрація попереджає: поки його не затвердять, може призупинити гуманітарну допомогу Україні. Все через нестачу коштів. Водночас спікер нижньої палати озвучив умови, за яких готовий розглядати документ і виносити на голосування. Всі новини й заяви щодо цього зібрав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

З хороших новин - у Штатах не буде нового шатдауну. Конгресмени попередньо погодили бюджет країни на 2024-й рік (а до цього вона жила по тимчасовому). А це своєю чергою означає, що зʼявляється "вікно", аби обговорювати стомільярдний "пакет Байдена", в якому гроші й для України.

Білий дім розповсюдив офіційну заяву, у якій закликає до цього конгресменів.

Двопартійний проєкт фінансування, який погодили лідери в Конгресі, наближає нас до того, щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети. А тепер республіканці у Конгресі мають зробити свою роботу - припинити погрожувати, виконати свої прямі обовʼязки та профінансувати критичні для національної безпеки пріоритети, включно із моїм додатковим запитом. Для них - час діяти.

Поки цього не сталося - нестача коштів критична. Без нового пакету допомоги, США можуть призупинити гуманітарну допомогу Україні - повідомили нам в Американському агентстві міжнародного розвитку. І це - максимально серйозний аргумент, що тягнути вже нікуди. Гроші потрібні тут. І зараз.

Сполучені Штати вже використали майже всі кошти на гуманітарну допомогу Україні, які були виділені Конгресом у рамках попередніх пакетів. Партнерські організації, які працюють з американським урядом, використовують ці кошти для придбання та надання українцям критично важливих гуманітарних товарів і послуг. Якщо Конгрес не затвердить запит президента на додаткове фінансування, USAID не зможе надати кошти на ці потреби, а партнерські організації будуть змушені припинити надання життєво важливої допомоги мільйонам людей.

В офісах кількох конгресменів повідомили, що цією новиною шоковані. І робитимуть все, щоб зберегти гуманітарну допомогу, а ще краще - таки проголосувати за весь пакет. Але це стосується Сенату, із ним все ж простіше. А от спікер нижньої налати Майк Джонсон висуває низку вимог, без яких не виноситиме питання в зал. Яких саме - він детально озвучив в інтервʼю CBS. І це варто розібрати детально.

Найголовніше - спікер прагне, щоб Білий дім сформулював і доповів Конгресу стратегію США щодо України й дав гарантії звітності.

Ми маємо отримати інформацію та прямі відповіді щодо того, якого фіналу війни в Україні ми прагнемо? І як забезпечити відповідальність за витрати фінансових ресурсів?

Говорячи про ці внутрішні суперечки, Джонсон спростовує, що Палата представників чи він налаштовані антиукраїнськи.

Підтримувати боротьбу за свободу, підтримувати українців - ми завжди були послідовні тут. Але коли республіканці в Конгресі голосують проти виділення нового траншу фінансування - це меседж Білому дому. Немає ясності: "Чого ми домагаємося в Україні? Яка наша стратегія? Яку мету ми переслідуємо? Як ми здійснюватимемо контроль над цими величезними коштами платників податків?"

Джонсон прямо каже: "Виділити необхідне фінансування, не отримавши ці 2 відповіді, буде дуже складно".

Згадуючи свою недавню розмову із Зеленським, Джонсон каже: під час цих перемовин згадувався лютий як дедлайн для виділення коштів. Він не дав прямої відповіді, чи встигнуть до початку лютого, але і не каже "ні". Пояснює: це станеться. Якщо будуть гарантії та "український план" від Білого дому, а ще якщо до того часу вирішать проблеми на кордоні.

Білий дім підтверджує, що такі переговори із Конгресом ідуть по всіх напрямках, які перелічив спікер. Речниця адміністрації каже, поки не готові анонсувати особисте обговорення допомоги Києву Байденом та Джонсоном. Але президент США регулярно підтримує контакти та розмовляє з лідерами Конгресу.

Водночас сам Джонсон - як пише американська преса - "розглядає і можливість прямого діалогу з Байденом про допомогу Україні та прикордонний контроль", окремо від консультацій щодо компромісу між двома партіями, які, за словами Жан-Пʼєр, "рухаються у правильному напрямку", тобто процес іде. Складно, повільніше, ніж нам з вами хотілося б, але іде. І затвердження бюджету США, щойно воно станеться офіційно, дасть можливість прискорити й вирішення "українського питання".