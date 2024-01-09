Мистецтво, яке зцілює. На Волині жінки, чоловіки яких загинули на війні, вчаться переносити на полотна емоції, проживати та головне відпускати біль. Картини пишуть у пам'ять про полеглих героїв. На полотнах залишаються спільні мрії, яким не судилося здійснитися, а ще історії кохання, які назавжди залишаться у спогадах. Організатори сеансів арттерапії переконані: творчість здатна допомогти віднайти сили жити далі.

Це мої спогади, це наші Карпати, це мій чоловік зображений.

На картині Любові з'являються засніжені гори. Це кадр із кліпу на пісню "Сніг. Історія одного кіборга" гурту "Патріот", у якому знявся її чоловік Валерій Гонта. Він пішов на війну ще у 2014-му.

Втомлене серце на мить зупинилося.

Любов Гонта, вдова учасника бойових дій:

За станом здоров'я він взагалі не служив в армії, але ж вирішив піти, пройшов Піски, Донецький аеропорт, пройшов дуже багато гарячих точок.

У перший день великої війни "Кіборг", навіть попри інвалідність, знову став на захист України. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Загинув у травні 2022 на Донбасі. Бійцю було сорок. Його портрет на картині - це силует у пікселі.

Любов Гонта, вдова учасника бойових дій:

Звикаєш самій жити вже. Реальність така важка, але ж сни такі сняться, як на реальності - приходить, сниться, каже: "я живий". З неба мені завжди допомагає янгол-охоронець мій. Важко, але ж мусимо далі жити, нести пам'ять про них, щось творити заради них, щоб не забулося, щоб недаремно все було.

Любов Гонта каже: ніколи раніше не малювала. Але зараз мистецтво для жінки як бальзам для душі.

Майстерклас з арттерапії для дружин полеглих героїв організували в рамках всеукраїнського проєкту "Жива. Справжні історії кохання". На Волині він пройшов уже у кількох містах для понад сорока жінок, які втратили на війні чоловіків.

Володимир Гавриш, керівник благодійного фонду:

У спілкуванні під час арттерапевтичного заходу вони трішки відкриваються, спілкуються, і тим самим одна одну підтримують. І чому саме "Жива", бо кожен чоловік, який пішов, хоче сто відсотків своїй коханій людині кращого, і тому вони розуміють, що їм потрібно жити, їм потрібно ставити на ноги дітей.

Залишити спогади на полотні вдовам героїв допомагають професійні художниці.

Світлана Солодун, художниця:

Ми просто допомагаємо подолати певні стреси такі, які невідомі, тому що вони вперше узялися до живопису як такого, і знову ж таки переживають стреси, то ми намагаємось бути такими фейками, музами, десь трошечки підбадьорити. Процес в принципі їм подобається, як бачимо, є посмішка на обличчі - це вже результат.

Оксана Поліщук, вдова учасника бойових дій:

Я хотіла зобразити море на задньому фоні, а долоня - це долоня мого чоловіка, і тут будуть такі сонечка-жучки, на долоні буду зображувати. Це буду я і мої двоє діток - маленькі синочки.

Оксана малює мрію, якій вже ніколи не здійснитися. Вони разом із чоловіком хотіли повезти дітей на море, але не встигли. У червні 22-го боєць загинув під Бахмутом.

Вже ми були декілька разів з дітьми на морі: і на Адріатичному, і на Балтійському, і на Чорному. Так, я вже здійснила його мрію. Шкода, звичайно, що без нього.

Марія намалювала крило янгола. Символ підтримки та опори, якою для неї завжди був її чоловік. Юрію Корецькому - тепер назавжди 29.

Марія Корецька, вдова учасника бойових дій: