На придбання автівок з міського бюджету цього разу виділили 7 мільйонів гривень.

Від Миколаєва - українським воїнам. 123-тій бригаді тероборони місто передало новенькі пікапи. Автівки допомагатимуть військовослужбовцям у виконанні бойових завдань, зокрема в захисті Миколаєва.

123 бригада територіальної оборони - рідна для Миколаєва. Боронила місто на самому початку повномасштабного вторгнення і зараз продовжує захищати південні рубежі. Техніка нині - один із найчастіших запитів для бійців.

Дмитро Вітер - заступник командира батальйона:

Всі знають, що техніка в нас - це розхідний матеріал. Нам її постійно не вистачає, вона виходить з ладу, знищується. Постійно виконує бойові завдання.

5 нових повнопривідних пікапів вже готові до передачі своїм власникам.

Дмитро Вітер - заступник командира батальйону:

У нас є великокаліберні кулемети, які виконують завдання, навіть по обороні міста від дронів, "Шахедів", ми ставимо на них кулемети, і розрахунки виконують свої бойові завдання.

Саме пікапи купили на прохання воїнів. На придбання автівок з міського бюджету цього разу виділили 7 мільйонів гривень.

Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:

Я хотів би подякувати хлопцям за їх роботу військову, яку вони сьогодні виконують в межах області, захищаючи всю Україну. Сподіваюся, що ці автівки допоможуть їм виконувати краще їх військові обов'язки чи збережуть чиєсь життя.

Загалом за 2 роки повномасштабного вторгнення місцевій бригаді тероборони Миколаїв допомагав не лише з автівками. Місто забезпечувало бійців їжею, передавало їм автобуси, вантажний транспорт, інструменти, будматеріали, деталі для ремонту.