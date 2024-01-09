Миколаїв передав нові пікапи 123 бригаді ТрО [ Редагувати ]
Від Миколаєва - українським воїнам. 123-тій бригаді тероборони місто передало новенькі пікапи. Автівки допомагатимуть військовослужбовцям у виконанні бойових завдань, зокрема в захисті Миколаєва.
123 бригада територіальної оборони - рідна для Миколаєва. Боронила місто на самому початку повномасштабного вторгнення і зараз продовжує захищати південні рубежі. Техніка нині - один із найчастіших запитів для бійців.
Дмитро Вітер - заступник командира батальйона:
Всі знають, що техніка в нас - це розхідний матеріал. Нам її постійно не вистачає, вона виходить з ладу, знищується. Постійно виконує бойові завдання.
5 нових повнопривідних пікапів вже готові до передачі своїм власникам.
Дмитро Вітер - заступник командира батальйону:
У нас є великокаліберні кулемети, які виконують завдання, навіть по обороні міста від дронів, "Шахедів", ми ставимо на них кулемети, і розрахунки виконують свої бойові завдання.
Саме пікапи купили на прохання воїнів. На придбання автівок з міського бюджету цього разу виділили 7 мільйонів гривень.
Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:
Я хотів би подякувати хлопцям за їх роботу військову, яку вони сьогодні виконують в межах області, захищаючи всю Україну. Сподіваюся, що ці автівки допоможуть їм виконувати краще їх військові обов'язки чи збережуть чиєсь життя.
Загалом за 2 роки повномасштабного вторгнення місцевій бригаді тероборони Миколаїв допомагав не лише з автівками. Місто забезпечувало бійців їжею, передавало їм автобуси, вантажний транспорт, інструменти, будматеріали, деталі для ремонту.
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