У районах, де є руйнування, організовано оперативні штаби.

Дев'ять ракет по Кривому Рогу. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Пошкоджено більше 200 будинків, школи, лікарні й торгово-розважальний центр. В місті триває ліквідація наслідків обстрілу. Більше розкаже Олена Мендалюк.

Лариса - жителька Кривого Рогу:

Я чула 8 вибухів. Це, мабуть, був 7, і тоді ще тихенький 8.

Одна з російських ракет поцілила у трамвайні колії. Вибух був потужним - через дорогу, у торговельному центрі знесло частину фасаду.

Олена - жителька Кривого Рогу:

Добре, що ранком дітей немає, попади саме в цю сторону, де дитячі всякі ігрові. Це дуже страшно, добре, що не працювало, а якби день, люди.

Жінка розповідає: проходити повз зруйнований торговельний центр, де сама гуляла з чоловіком та 6-місячною дитиною - моторошно. Зізнається, ще досі не може заспокоїтися після ранкової атаки. Олена проживає неподалік, і в момент вибухів з немовлям була у квартирі.

Олена - жителька Кривого Рогу:

З дитиною за шафу ховалися. Привикли, не перший раз же бахкає. Страшно.

Поблизу місця влучання у дворах багатоповерхівок криворіжці ліквідують наслідки обстрілу - вибуховою хвилею винесло майже усі вікна.

Валентина, керуюча багатоквартирного будинку:

Ось ця сторона практично вся - вікна, переходи, балкони у квартирах.

Наталія - жителька Кривого Рогу:

Стоїмо, а воно ще раз як бахнуло, і дім туди-сюди. Страшно, сльози на очах. Господи поможи.

Пані Ірина з родиною ворожу атаку перечекала вдома. Її квартира на 16 поверсі. Розказує, ховалися між двома стінами.

Ірина - жителька Кривого Рогу:

У переляку, я не знаю, я не пам'ятаю. Ми вийшли в коридор, у мене чоловік подумав, що щось на кришу впало, у нас тут видно не було, у сусідів - залізні двері, виломило замок, двері відкрилися, диму було багато. У нас були товсті вікна особливо з тієї сторони. Не витримали.

Ще одну ракету російська армія скерувала на Криворізький район - є жертви.

Євген Ситниченко - голова Криворізької районної військової адміністрації:

У Лозуватській громаді влучання було у приватний будинок, в результаті чого, на превеликий жаль, загинула жінка 62 роки.

Будинок загиблої зруйновано вщент, ще майже десяток - пошкоджено.

У районах, де є руйнування, організовано оперативні штаби. В одному з них ми зустріли пані Валентину. Жінка на заспокійливих. Каже, досі оговтатися не може.

Валентина - жителька Кривого Рогу:

Трясло, я навіть не знаю, коли у мене вікно вибило, тільки вранці дивлюсь, скло на лоджії. Страшно.

У постраждалих приймають заяви на матеріальну допомогу та будівельні матеріали, аби тимчасово закрити вибиті російською армією війна та двері.

Ірина Роган - працівниця гімназії:

Матеріальну допомогу отримали 31 особа. До плівки давали людям і рейки, також зараз є ОСБ. Будемо працювати доти, доки йдуть люди.

Олександр Вілкул - голова ради оборони Кривого Рогу:

У двох лікарнях вибиті вікна, понад 300 вікон, також постраждало більше ніж 200 багатоквартирних і приватних будинків.

Через ворожу атаку в Кривому Розі змінена робота швидкісного трамвая. Скільки знадобиться часу для відновлення пошкодженого полотна, фахівці наразі не знають. А роботу торговельного центру планують відновити за тиждень-другий.