Понад 70 тисяч вимушених переселенців зі сходу країни нині живуть на Хмельниччині. Серед них - чимало багатодітних родин, де виховують усиновлених дітей.

Будинок сімейного типу з Луганщини вже понад півтора року, як переїхав на Дунаєвеччину. Семеро дітей із батьками та бабусями пережили бомбардування, голод і холод підвалів. Як родина обживається на новому місці - далі.

Я - Захар, я - Настя, я - Женя, я - Назар, я - Анатолій, я - Денис. -Ще у нас є дочка Тамара, вона вчиться в Івано-Франківську на поліцейського. І папа наш на роботі.

Марина з чоловіком Євгеном мріяли про багатодітну родину. Первістком став прийомний син Денис. На той час прийомній мамі було всього 18 років.

Марина Шакірова, багатодітна мати:

Першим був, 3 з половиною роки - Денис, він перший. І довго ми жили у Попасній, потім переїхали до Красноріченського, ще до 14 року.

За 2 роки у подружжя народився і власний синочок. А у 2014-му в багатодітній родині зростало вже п'ятеро прийомних і двійко біологічних дітей. Тоді ж все перевернула війна. Ще перша - гібридна. Їм довелось тікати з-під обстрілів з новоствореної окупантами "так званої" ЛНР.

Ольга Шакірова, бабуся родини:

Прилетів боєприпас, вище поверхом, над нами, винесло квартиру. В один бік потрапив боєприпас, в другий винесло повністю квартиру. А ми - під ними. Склалися ці бетонні плити. І ці удари "Градів" і те, що ми залишилися живими - це був найстрашніший день.

А через 8 років, у Красноріченському, 24 лютого 2022 року, родина знову прокинулась від розривів снарядів.

Марина Шакірова, мати багатодітної родини:

В перший день, коли прокинулись від вибухів о 5 ранку. З першого дня - у бомбосховищі. 10 днів там перебували. Коли їжа закінчилась, ми їли мівіну. Просто її не було чим залити. Не було електрики, окропу. Їли суху. Було кілька таких днів. Ми не виїжджали до останнього, допоки в наше селище не зайшли росіяни. Тобто, коли ми зрозуміли, що ми в окупації, ми не хотіли жити там в окупації.

Батькам вдруге довелося рятувати дітей від неминучої загибелі чи депортації до росії. У липні 22-го родина переїхала у Дунаївці. Тут благодійники надали житло і все необхідне, а волонтери - автомобіль

Віталій Савчук, голова громадської організації:

Це семимісний мінівен. Він коштував порядку 2 тис. євро. Ми його обслужили, поремонтували й віддали сім'ї у справному стані.

Багатодітних родин-переселенців у Дунаєвецькій громаді чимало.

Ольга Пещенюк, директор Центру надання соціальних послуг Дунаєвецької громади:

В нас проживає багатодітних - 38 сімей. В них - 132 дитини. 9 осіб в нас проживає в будинку сімейного типу. Також є прийомна сім'я, де проживає 9 осіб, з них - 7 дітей.

Через півтора року у родині Шакірових кардинальні зміни. Батько та мати мають роботу. Благодійники та міська влада допомагають із дровами та ремонтом у будинку. Старші діти здобувають вищу освіту, а менші навчаються у школі та відвідують гуртки

Марина Шакірова, багатодітна мати:

1 дівчинка навчається в університеті внутрішніх справ, тільки вже переїхали в Кропивницький з Івано-Франківська. Інші всі діти: 2 студенти на дистанційному і 4 школярі.

А ще вся родина вже спілкується винятково українською.

Марина Шакірова, багатодітна мати:

Приємно розмовляти державною мовою. Це вже стало такою цінністю в наш час. Раніше над цим не задумувались, а зараз цінуєш кожне українське слово, кожного українця і те, що маєш.

Родина Шакірових вирішила залишитися жити на Хмельниччині, адже тут отримали безпеку, затишок і допомогу. Адже дім там, де твоя родина.