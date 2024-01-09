У вівторок, 9 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж", НГУ Андрій Отченаш оцінив стан нашої і російської дронової галузі та розповів, хто лідирує у гонці дронів.

Потрібно розуміти, що російська федерація займається цим уже десь десятки років. Тобто у них напрацювання є на роки вперед, починаючи від "Орланів" та тих самих "Ланцетів". Українські сили оборони почали працювати над цим буквально там 5 крайніх років. А так, щоб активно, буквально останні 2 роки.

"Відповідно, ми бачимо зараз і створення літальних апаратів по типу "Бобри", є EOS, використовуємо "Мавіки" та FPV. З точки зору якості - ми попереду, з точки зору кількості та старих технологій - росія попереду. Вони знають, як це робити, що це таке. Для нас це нововведення. Ми його робимо не тільки найякіснішим методом, а й придумаємо щось нове", - говорить він.