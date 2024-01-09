Пиріжки для захисників! У Кропивницькому колектив навчально-реабілітаційного центру другий рік поспіль постачає бійцям на фронт домашні страви. Куховарять у неробочий час двічі на тиждень. Найбільше до душі захисникам прийшлись кропивницькі пиріжки. Їх, у волонтерську зміну, наліпили вже більше 15 тисяч. Чиї невтомні руки роблять домашню смакоту для українських героїв - у нашому сюжеті.

Отаке чудове тісто для пиріжків роблять у волонтерську зміну на кухні Кропивницького навчально-реабілітаційного центру.

Ольга Савченко, волонтерка:

У кожного є людина, яка захищає нас, і ми свої справи трохи робимо у свій вільний від праці час, я відпрацювала зміну, і я залишилась, бо хочу допомогти. Племінник в мене воює. Він зараз під Херсоном, і йому - 30 років, ми всі дуже переживаємо за нього, але сподіваємось, що він вернеться і жениться, вернеться з якоюсь дівчиною і ще якось тваринкою, ми його чекаємо.

Збираються на цій кухні у позаробочий час двічі на тиждень. За одну таку волонтерську зміну виходить три сотні пиріжків.

Ірина Вовк, волонтерка:

Взагалі у нас у всіх позитивні думки, позитивні емоції й спілкуємось. Допомагає нам, і думаю, допомагає і солдатам, тому що ми це вкладаємо в нашу роботу, і я думаю, що це їм передається, і вони це відчувають, коли куштують наші пиріжки.

Анастасія Дащенко, волонтерка:

На цей момент пиріжки вони просять, якомога більше пиріжків, ситніше для них, напевно. З капустою їм подобається. З картоплею та із капустою робимо пиріжечки.

Наталя Горбатюк, волонтерка:

Хвилин 5, може трошки більше, ми весь час підкладаємо пиріжечки, одні знімаємо, одні підкладаємо, які зарум'янились ті прибираємо, щоб все було пропечене, смачненьке.

На кухні волонтерять з десяток працівників закладу: і вихователі, і підсобні працівники, і дирекція.

Валентина Фундова, керівниця Кропивницького навчально-реабілітаційного центру:

Волонтеримо із початку масштабного вторгнення на нашу країну, і ми розуміли, наша допомога людям потрібна, тим більше нашим Збройним силам, і ми з самого початку фактично почали допомагати готувати їжу: вареники, пиріжки, коли приїжджала волонтерська група, з якою ми співпрацюємо, і везли туди, де вона була найбільш потрібна. І продовжуємо працювати, тому що запит на це є, хай хлопці смачно їдять, мають сили, і ми за них молимося, щоб перемога була за нами, і вона буде!

Кропивницькі пиріжки розлітаються на усі напрямки, де боронять незалежність України наші захисники й захисниці.