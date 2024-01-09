4 січня через несправність котельні у Подольську без опалення залишилися під дві сотні будівель.

Московщина без опалення. А там майже до мінус тридцяти! Жителі столичного регіону країни - найбільшого постачальника газу у світі, буквально замерзають у своїх квартирах. Майже тиждень у підмосковному регіоні не можна подолати аварію на котельні. У будинках полопали батареї, а стіни вкрилися кригою. Й естафету Подольська переймають і інші містечка області.

Що там відбувається, і скільки ще померзнуть? Про все в матеріалі наших кореспондентів.

Мінус 27. Не рекорд, але бадьорить. Кажуть рум'яні й усміхнені жителі москви про мороз, який добряче взявся за столицю країни-агресорки.

- Мороз - я обожаю, когда мороз. - Погода прекрасная. Мороз и солнце - день чудесный. - В природе нет плохой погоды.

Та от навряд чи ентузіазм москвичів розділяють їхні сусіди - жителі підмосков'я. В області початок нового року, збігся і з суттєвим похолоданням, і з цілою низкою аварій на об'єктах теплопостачання.

4 січня через несправність котельні у Подольську без опалення залишилися під дві сотні будівель.

Температура 0, котельная, отогреваем пушками насосы, чтобы не замерзла в них вода, чтобы не сломалось.

Тепло і досі повернули не в усі домівки. Порвало труби теплотрас, затопило підвали, полопали батареї у під'їздах, а в деяких оселях настав справжній льодовиковий період.

Похоже, тут все печальней, чем думали. Тут вот такие ледяные сталактиты. Весь угол - лед. По плитусу уже почернело.

Схожа історія і в підмосковному Литкаріному. Там люди розклали надворі багаття, щоб зігрітися.

6-е число - мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, жгем дрова, потому что дома холодно. Теплее на улице.

Та сама історія і в жителів Селятиного. Вони стверджують: місцева влада навіть і не думає щось вирішувати.

Какие-то отписки недовольных жителей, комментарии в чате блокируются. Помогите, пожалуйста! Мы мерзнем!!

І таких замерзаючих міст на карті московської області уже набігає з десяток. У компанію до Подольська приєдналися Наро-Фомінськ, Чехов, Люберці, Балашиха, Хімки, Лобня та Солнечногорськ.

А ось комунальний апокаліпсис підібрався вже до москви. Труби опалення прорвало вже й у столичному метро.

Тим часом винних в аварії у Подольську вже призначили, мовляв, котельня, що колись належала патронному заводу, приватна - тож у цьому й біда. За неї узялося слідство.

Прессекретар президента країни-агресорки ж запевнив: володимр путін особисто контролюватиме цю історію. Хоча аварії в такий мороз - справа буденна: були, є і будуть. Як же ж без них?

Дмитро Пєсков, прессекретар президента росії, країни-агресорки:

За останні 10-20 років виконано величезну роботу з оновлення інфраструктури ЖКГ: труби головним чином, котельні тощо. Але навіть за два десятиліття поновити все неможливо. Це при тому, що ви ж знаєте, у нас значні обмеження на зростання тарифів.

Якщо ж говорити про гроші, то зарадити своїм замерзаючим громадянам могла б держава. На відновлення благеньких та зношених тепломереж росії необхідно близько 4 трильйонів рублів.

Але їх не буде, бо все йде на війну проти України: на рік - це майже 11 трильйонів рублів.

Ну і ще ж треба вкластися у пропагандистські ролики, якими "Газпром" лякає Європу.

Але потерпати від зими доводиться самим громадянам найбагатшої на газ країни у світі.