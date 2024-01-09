Від ракетної атаки оговтується й Новомосковськ на Дніпропетровщині. Вибуховою хвилею там перекинуло маршрутне таксі. Пасажири заледве врятувалися. Майже 30 людей зазнали поранень, зокрема п'ятеро дітей. Пошкоджено десятки будинків.

Більше про наслідки російського обстрілу - розкаже моя колега Олена Мендалюк.

Тетяна Котова - жителька Новомосковська:

Щоб їм таке саме було. Ми просто мирні люди, і нам рушать дома. І все.

Пані Тетяна не стримує емоції, бо напередодні вранці російська армія завдала ракетного удару по її рідному місту - Новомосковську. Ворожа ракета поцілила поряд із п'ятиповерхівкою, де проживає жінка. Жінка каже, тільки недавно замінила вікно, а воно тепер перетворилося на купу скла.

Тетяна Котова - жителька Новомосковська:

Добре, що балкон був напіввідкритий, і вибило вікно, а так не знаю, що було б. Полетіло б усе.

Потужна вибухова хвиля буквально потрощила приватні будинки. Вікна вирвані з рамами, вибиті двері, зірвані дахи. Місцеві вивозять дітей зі зруйнованих рідних домівок.

Дмитро - житель Новомосковська:

Было очень страшно, одно могу сказать. Никак за себя. Как больше за детей. - А де діти? - Дети сейчас у родителей, там хоть тепло, не так как здесь.

Понівечено також адмінбудівлі, дісталося й приватним підприємцям. Серед постраждалих - магазин пана Миколи.

Микола - приватний підприємець:

Розвалили мені пів даху, дірка тут, дірка там. 10 вікон вибило.

На дворі лютий мороз - постраждалим видають листи-ОСБ, аби тимчасово затулити вікна.

Сергій Рєзнік, міський голова Новомосковська:

Зараз перше завдання - забезпечити помешкання для того, щоб там зберегти тепло. Тобто зараз ті всі прогалини, які там виникли у зв'язку із цим обстрілом, усувають комунальні служби.

А це світлини того самого маршрутного таксі, яке опинилося в епіцентрі ракетного удару. Вибуховою хвилею машину перекинуло, пасажири заледве встигли врятуватися. Загалом внаслідок ракетного удару у Новомосковську постраждало 27 людей, серед них 5-ро дітей.

Микола Сердюков, завідувач приймального відділення:

Троє дітей госпіталізовано до нашої лікарні у задовільному стані з діагнозом струс головного мозку. Двоє дітей відправлені до головної дитячої клінічної лікарні з діагнозами черепно-мозкова травма з перелом нижньої щелепи в одної дитини, і у другої - ураження очей.

Загалом в лікарняних стінах залишаються одинадцять пацієнтів. За словами медиків, нині їхньому життю вже нічого не загрожує.