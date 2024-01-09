Новомосковськ на Дніпропетровщині оговтується від атаки рф [ Редагувати ]
Від ракетної атаки оговтується й Новомосковськ на Дніпропетровщині. Вибуховою хвилею там перекинуло маршрутне таксі. Пасажири заледве врятувалися. Майже 30 людей зазнали поранень, зокрема п'ятеро дітей. Пошкоджено десятки будинків.
Більше про наслідки російського обстрілу - розкаже моя колега Олена Мендалюк.
Тетяна Котова - жителька Новомосковська:
Щоб їм таке саме було. Ми просто мирні люди, і нам рушать дома. І все.
Пані Тетяна не стримує емоції, бо напередодні вранці російська армія завдала ракетного удару по її рідному місту - Новомосковську. Ворожа ракета поцілила поряд із п'ятиповерхівкою, де проживає жінка. Жінка каже, тільки недавно замінила вікно, а воно тепер перетворилося на купу скла.
Тетяна Котова - жителька Новомосковська:
Добре, що балкон був напіввідкритий, і вибило вікно, а так не знаю, що було б. Полетіло б усе.
Потужна вибухова хвиля буквально потрощила приватні будинки. Вікна вирвані з рамами, вибиті двері, зірвані дахи. Місцеві вивозять дітей зі зруйнованих рідних домівок.
Дмитро - житель Новомосковська:
Было очень страшно, одно могу сказать. Никак за себя. Как больше за детей. - А де діти? - Дети сейчас у родителей, там хоть тепло, не так как здесь.
Понівечено також адмінбудівлі, дісталося й приватним підприємцям. Серед постраждалих - магазин пана Миколи.
Микола - приватний підприємець:
Розвалили мені пів даху, дірка тут, дірка там. 10 вікон вибило.
На дворі лютий мороз - постраждалим видають листи-ОСБ, аби тимчасово затулити вікна.
Сергій Рєзнік, міський голова Новомосковська:
Зараз перше завдання - забезпечити помешкання для того, щоб там зберегти тепло. Тобто зараз ті всі прогалини, які там виникли у зв'язку із цим обстрілом, усувають комунальні служби.
А це світлини того самого маршрутного таксі, яке опинилося в епіцентрі ракетного удару. Вибуховою хвилею машину перекинуло, пасажири заледве встигли врятуватися. Загалом внаслідок ракетного удару у Новомосковську постраждало 27 людей, серед них 5-ро дітей.
Микола Сердюков, завідувач приймального відділення:
Троє дітей госпіталізовано до нашої лікарні у задовільному стані з діагнозом струс головного мозку. Двоє дітей відправлені до головної дитячої клінічної лікарні з діагнозами черепно-мозкова травма з перелом нижньої щелепи в одної дитини, і у другої - ураження очей.
Загалом в лікарняних стінах залишаються одинадцять пацієнтів. За словами медиків, нині їхньому життю вже нічого не загрожує.
по темі
Нині до будинків вже привезли першу партію металопластикових вікон і працівники почали заміну. Роботи бачила Олена Мендалюк.
Вранці армія країни-агресорки вдарила по Нікополю. Усі подробиці далі.
Дев'ять ракет по Кривому Рогу. Пошкоджено більше 200 будинків, школи, лікарні й торгово-розважальний центр. В місті триває ліквідація наслідків обстрілу. Більше розкаже Олена Мендалюк.
П'ятнадцять населених пунктів Харківщини - під вогнем противника
Покровськ, на Донеччині. Станом на зараз - 12 загиблих, шестеро - діти. Окупанти вдарили балістичними ракетами С-300. Більше про наслідки - далі.
В момент атаки у будівлі були немовлята, породіллі і персонал. Всі вижили завдяки укриттю. Сьогодні, вже у зруйнованому пологовому будинку, акушери та медсестри розбирають завали. І свято вірять, що колись там знову буде лунати дитячий голос.