У вівторок, 9 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію на півдні.

Ситуація залишається напруженою, попри те, що погодні умови суттєво завадили ворогу активізуватися, це очевидно. Розуміємо, що відсутні дронові атаки, це також відгук і погодних умов також. Тим не менше, артилерійські обстріли ворог продовжує, вночі знову ворог нагадує про себе і херсонцям, і мешканцям Антонівки. Але, на щастя, обійшлось без жертв серед мирного населення. Продовжується пріоритет ворог - це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житловим кварталам, обʼєкта соціальної інфраструктури.

"Намагається завдати максимального клопоту комунальникам. Зокрема, забезпеченням теплом, газу, електрикою. Ці обʼєкти продовжують бути в пріоритеті. Тим не менш, бачимо, що активність ворожої тактичної авіації значно знищилась. Це також наслідок і погоди теж і тої роботи, яка попередньо була проведена Силами оборони на нашому південному напрямку. Попри те, що літаки були втрачені, ворог все ж таки час від часу повертається до використання авіації, днями намагався повторити бомбардування і керованим авіабомбами правого берега та некерованими ракетами лівого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу", - додала вона.