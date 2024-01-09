Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
На ранок вівторка, 9 січня, втрати росії у війні в Україні сягнули 820 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення складає 365 990 військових. Українські Збройні Сили (ЗСУ) також здійснили успішні операції, знищивши 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 броньованих бойових машин.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 365 990 (+820) осіб ліквідовано;
- танків - 6036 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 11 203 (+9) од.;
- артилерійських систем - 8672 (+6) од.;
- РСЗВ - 954 (+1) од.;
- засоби ППО - 638 од.;
- літаків - 329 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1) од.;
- крилаті ракети - 1805 (+18) од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11 552 (+10) од.;
- спеціальна техніка -1333 (+5) од.
Раніше ми писали про те, яка ситуація на фронті 9 січня.
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