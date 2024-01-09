Там завжди відчуваєш себе безправним - розповідає про своє життя в окупованому районі Запоріжжя Віталій.

Наша наступна історія про тих, хто намагається виїхати з окупованих територій, і тих хто їм допомагає, зокрема надає тимчасове житло. Моя колега, Юлія Зайцева вирушила до спеціального шелтера на Сумщині. Там нині працює пункт пропуску з росією. Фактично - це єдина можливість потрапити в Україну з окупованих територій.

Яка там ситуація? Що розповідають люди? Історії тих, хто виїхав з окупації - далі.

В Ольги Петрівни вже третю добу, відтоді як вона покинула рідний край, очі на мокрому місці.

У нас уже можно сказать, 90% людей нет. Я не могла уехать, мне 71 год, куда мне ехать, я там выросла, там у меня все есть.

Пані Ольга все життя мешкала в селі Кринки на лівому березі Дніпра. Після того, як росіяни підірвали ГЕС, село затопило. Пенсіонерка перебралась в сусідні Козачі Лагері. Її діти давно живуть за кордоном, і ледь вмовили неньку покинути тимчасово окуповану територію.

Ольга Петрівна, переселенка з Херсонщини:

Очень страшно, даже кто дверью стукнет, а я уже вздрагиваю, все время такое напряжение. Спим одетее, потому что в любой момент надо или в подвал бежать, или ложиться, чтобы напротив стекла нигде не было. Потому что если будет выстрел, окна полетят. Много людей страдает от этого, рядом взрывается, летит все куда-нибудь. Во дворе тоже так перемещаешься, когда выстрел надо быстро пробежать, потому что сейчас осколки начнутся. Была школа, была больница, был детский сад, был дом культуры, был сельский совет, а щас там нет ничего.У нас света нет 2 года уже, воды тоже. Когда мы задали вопрос: нам свет проведут или нет, нам сказали, а зачем вам, смертникам свет. Нам в открытую говорили, уезжайте от сюда, мы вас сравняем с землей. Так как ваши Кринки.

Пані Віра з міста Скадовська рушила до Рівненської області до лікарів. Російського паспорта вона не має, а без нього, каже, немає доступу до медицини. Жінка так і не наважилась назавжди залишити свій дім, тож просить не показувати її обличчя.

Віра, жителька Скадовська:

Погрожують - то дім відберуть, то нікуди ж не поткнешся без паспорта. Треба ж, не знаю, люди викручуються якось без паспорта, все одно це морально важко. Треба обов'язково, щоб була одна страховка, друга страховка, її дають тільки за наявності паспорта, попасти може й можна до лікаря, але надають допомогу тільки тоді, коли все вже є, а ці страховки без паспорта не дають. І без страховки не попадеш нікуди. Медичних, я маю на увазі. Можуть телефон забрати, перевірити, якщо там якась символіка наша чи що, то будуть неприємності великі.

Там завжди відчуваєш себе безправним - розповідає про своє життя в окупованому районі Запоріжжя Віталій. Він намагався тримати на плаву своє аграрне господарство, але лише збиткує.

Віталій, житель Запорізької області:

Психологически очень тяжело, бесправие, человек достигший 60 лет, ни права голоса, ничего не имеет. Немного занимаюсь сельским хозяйством, упадок, сдавать некуда, зерно до сих пор у людей лежит в складах. Кто заключает с россией договора, то есть получается, один заключил и…. Понимаете, да, ошкуривает. И мало того, что правит вся россия, еще правит каждый блокпост в отдельности. Я ему говорю, у тебя за спиной висит вот эта игрушка и стоит трое твоих друзей, с такими же игрушками. Как я могу тебе еще ответить другими словами, вот на этом диспут заканчивается, то есть правы всегда те, у кого оружие за спиной. И они этим пользуются. Очень пользуются.

Усі ці люди на ночівлю зупинились у шелтері Сум. Останнім часом кількість біженців з тимчасово окупованих територій тут суттєво зменшилась - розповідає керівниця прихистку. На важкий піший двокілометровий перехід кордону наразі наважуються лише люди у відчаї.

Катерина Арісой, керівник ГО "Плурітон":

Їм погрожують виселенням з їхнього житла, що заберуть дім, квартиру, депортують, ми постійно це чуємо, і дійсно вже люди ладні все залишити, вони розуміють, що шляху назад не буде, що просто в їхні квартири, їхні будівлі одразу заселяться, вони нам це й кажуть. Я знаю, що в мене там хтось живе. Але навіть ризикуючи всім нажитим, вони виїжджають, тільки б не отримувати паспорти.

У розпачі приїхала до України Юлія. Її 19-річний син з тяжкою хворобою потрапив вдома у застінки російських спецслужб.

Юлія, переселенка з Луганська:

У меня ребенок вышел на улицу за продуктами, и пропал, и начались поиски. И они обозвалися, что они его задержали в подозрении, что он занимается какой-то деятельностью. А ребеночку 19 лет, он у меня был больной. 2 месяца я вообще ничего не слышала, вообще, то есть вот исчез и все. С улицы, и такое там в Луганске происходит. Я это узнала после того, как я написала на омбудсмена, мне пришел ответ, и после этого они меня вызвали на опрос, и сообщили, что он живой, что он у них болел.

У жінки в Луганську відібрали електронні засоби зв'язку, погрожували. Тепер вона сподівається на допомогу українських правозахисників.