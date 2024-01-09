Обстріл Хмельницької області 8 січня: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
Станом на ранок вівторка, 9 січня, кількість жертв збільшилася до трьох осіб внаслідок ракетної атаки російських сил 8 січня.
Про це повідомляється у Telegram міського голови Хмельницького Олександра Симчишина.
На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н., - написав Симчишин.
Як відомо станом на зараз, внаслідок вчорашньої ракетної атаки росіян загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення.
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