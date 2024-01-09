Після обстрілу у місті зафіксовано з півдесятка влучань.

Весь день напередодні тривала ліквідація наслідків ракетного удару по Запоріжжю. У місті зафіксовано з півдесятка влучань. Пошкоджено житлові будинки. П'ятьох жителів міста із пораненнями різної тяжкості доставили до лікарень. Як місто оговтується після обстрілу? Репортаж Інни Гогой.

Розбитий балкон та вікно, через які тепер дме вітер. Пані Валентина показує, на що перетворилась її квартира після чергового ракетного удару по Запоріжжю. Скло та сміття пенсіонерка згрібає вже півдня. Каже, найбільше шкода побитих горщиків з квітами, що вирощувала власноруч.

Валентина, жителька Запоріжжя:

У мене було горщиків 40 квітів. Та весь будинок знає, що в мене багато квітів. Все розбило, все склала, он сміття викинула.

Вибиту шибку тепер затулять ОСБ-листами. Що робитиме далі та як мінятиме побиті вікна - пенсіонерка наразі не знає.

Валентина, жителька Запоріжжя:

Ми спочатку кімнату хочемо закрити, а вже потім будемо займатися лоджією. Я не злякалась, але мені запорошило очі, досі ніяк не відійду і дихати було важко.

По місту ворог вгатив напередодні вранці. У цей час люди вже не спали та займались своїми хатніми справами.

Віктор, житель Запоріжжя:

От сидів пив чай. Поставив чашку - вибух. Чашка підлетіла, вікно було на балконі відчинене, вилилось на вулицю. Чашка впала на килимок і не розбилась навіть.

Після обстрілу у місті зафіксовано з півдесятка влучань. Окупанти били по інфраструктурі та відкритій місцевості. Поранення отримали п'ятеро запоріжців.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

По типах ракет це, ймовірно, було поки що "Іскандер-М" та С-400. На цю годину відомо про 5 постраждалих - це 4 чоловіки та 1 жінка. 1 чоловік знаходиться у тяжкому стані, там навіть були ампутації.

Вибуховою хвилею побито багатоповерхівки та приватні будинки. Понівечено кілька легковиків. Ліквідація наслідків обстрілу тривала у Запоріжжі весь день. На місцях працювали усі екстрені служби та волонтери. У дворах людям видавали гуманітарну допомогу та будматеріали.

Щоб мешканцям пошкоджених багатоповерхівок було де зарядити телефони та зігрітися, рятувальники розгорнули мобільний пункт обігріву. Там працювали та психологи. На пересувні пункти незламності перетворилися й комунальні автобуси.

Ірина Трофименко, працівниця відділу соцзахисту:

Сюди люди можуть зайти, гарячого чаю попити, печивом перекусить, погрітися, надаємо психологічну допомогу.

Також на місцях соцпрацівники збирали інформацію про масштаби руйнувань та кількість пошкоджених домівок. Кажуть, це необхідно, щоб надалі люди могли отримати допомогу.