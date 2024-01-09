У Великій Британії вимушені вивести з експлуатації два військових кораблі. Причиною став кадровий голод: у морському флоті країни не вистачає людей. Чому молодь більше не хоче служити на морі та як зменшується потужність одного із наймогутніших флотів світу - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Британський флот - один із найстаріших та наймогутніших у світі. Він відіграв ключову роль у розширенні Британської імперії та у двох світових війнах. А зараз, в рамках НАТО, цей флот поступається лише американському. Вони обидва можуть проводити операції глобального характеру. Зважаючи на такий серйозний військово-морський досвід, Лондон навіть створив морську коаліцію з допомоги Україні. І вже поділився двома мінними тральниками, броньованими машинами-амфібіями та швидкісними човнами. Але в самому британському флоті зіткнулися із серйозними проблемами. Доводиться навіть незаплановано вивести з експлуатації два військових кораблі. Йдеться про судна його величності "Вестмінстер" та "Аргайл". HMS Argyll найстаріший фрегат, який досі перебуває на службі ВМФ - йому 35 років. HMS Westminster - на 3 роки молодший. Обидва мають потужну історію роботи в міжнародних місіях по всьому світові. А "Вестмінстер" ще й засвітився на великих екранах - у фільмі про британського спецагента Джеймса Бонда "Завтра не помре ніколи". Цей корабель лише недавно повернувся до роботи після ремонту, який коштував 100 млн фунтів, це майже 5 млрд гривень. Раніше планувалося, що обидва кораблі працюватимуть ще 3-4 роки.

Бен Кі, керівник Королівського військово-морського флоту Великої Британії:

Маємо бути чесними, що підтримка працездатності старіших кораблів - стає все складнішою. Це дуже вимогливі кораблі щодо утримання, а ланцюги постачання для них зараз перебувають під великим тиском і все це лягає тягарем на плечі команди корабля.

А ось і друга проблема, окрім старості. Кораблі нікому укомплектовувати. На службу до флоту минулого року стало вп'ятеро менше людей. Молодь значно активніше йде до армії чи повітряних сил, хоча там теж сповільнився рекрутинг. Зросли також темпи звільнень моряків. Одна із найбільших проблем - зарплата. У приватних компаніях вони можуть отримувати вдвічі більше. Нестача кадрів така відчутна, що чинним морпіхам дають по 500 фунтів, це 24 тис. гривень, якщо вони приведуть друга на службу. А адмірала флот намагається знайти на сайтах пошуку роботи. Це людина, яка мала б відповідати за субмарини та елітні операції з ядерного стримування. Раніше такі високі посади заповнювали власними кадрами. Не вистачає ані моряків, ані аквалангістів, ані інженерів.

Бен Кі, керівник Королівського військово-морського флоту Великої Британії:

Все зводиться до того, що в країні не вистачає інженерів. Ми вкладаємо навички та можливості в людей, це їх робить дуже привабливими на ширшому ринку праці. Ми вже вивчили за багато років, що якщо ми не даємо їм можливість бути справжніми інженерами, надаючи потрібні інструменти, потрібні запчастини, потрібну підтримку в потрібний час, то це може розчаровувати людей. А якщо додати до цього вимоги операційних програм, які вимагають довгі періоди розлуки, це теж складно.

Якщо проблему з кадрами не вирішать - це може нашкодити військовим спроможностям флоту. Бо не буде достатньо людей і для суден ядерного стримування. Один із таких підводних човнів перебуває у морі 24 години на день, 365 днів на рік. Вже очевидно, що британський флот значно менший, аніж був раніше. Якщо перед початком війни в Іраку на озброєнні був 51 фрегат, то зараз залишиться 9. Застарілі "Вестмінстер" та "Аргайл" і так планували відправити на пенсію, разом з іншими кораблями 23 типу. Їх замінюють фрегатами 26-ого. Це будуть найсучасніші військові кораблі - мисливці за підводними човнами. Британське міноборони замовило 8 таких.