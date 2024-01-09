Маршрутку перевернуло вибуховою хвилею, люди вибиралися самостійно: Орлов про наслідки обстрілу Дніпропетровщини [ Редагувати ]
У вівторок, 9 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про оперативну ситуацію в області після вчорашньої масованої атаки.
Страждає найбільш за все Нікопольщина, як завжди. Ворог вночі вдарив по Марганецькій громаді. Пошкоджено 2 автівки та 5 будинків багатоповерхових. На щастя, без жертв. В решті області ніч пройшла спокійно.
Також він розповів про наслідки обстрілу 8 січня.
Це, дійсно, наймасштабніша ракетна атака. Ворог скерував 17 ракет на Дніпропетровщину, 2 збили, 3 зірвалися у повітрі. Там були балістичні ракети. Маємо прильоти в Новомосковську, Кривому розі та Криворізькому районі. Як вже зазначав очільник ОВА, на жаль, загинула жінка 62 років, понад 30 людей постраждали, найбільше - у Новомосковську. Люди, які їхали на роботу зранку в маршрутному таксі, їх хвилею маршрутку перевернуло, люди вибиралися самостійно. Там маємо і 5 дітей постраждалих від 4 до 17 років. На щастя, всі вже практично лікуються амбулаторно.
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