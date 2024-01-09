У вівторок, 9 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про оперативну ситуацію в області після вчорашньої масованої атаки.

Страждає найбільш за все Нікопольщина, як завжди. Ворог вночі вдарив по Марганецькій громаді. Пошкоджено 2 автівки та 5 будинків багатоповерхових. На щастя, без жертв. В решті області ніч пройшла спокійно.

Також він розповів про наслідки обстрілу 8 січня.