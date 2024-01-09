Все вказує на росію. У Німеччині намагаються з'ясувати, хто запускає дрони, які шпигують за українськими військовими. Де помітили літальні апарати й чому ця проблема не вдається вирішити? Тетяна Логунова розкаже більше.

Дрони над німецькими військовими полігонами. Над тими, де проходять навчання українські військові. Вже більше року німці фіксують літальні апарати, які вочевидь ведуть спостереження за підготовкою українських бійців. І нічого з цим не роблять.

В зоні ризику - усі бази, де тренуються українці. Утім, найчастіше дрони-шпигуни бачать над полігоном Кліц у землі Саксонія-Ангальт. Там наші військові навчаються керувати танками "Леопард". Про це журналістам розповів депутат і член оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. Його виборчий округ знаходиться неподалік бази.

Маркус Фабер, депутат Бундестагу від Вільної Демократичної партії Німеччини в інтерв'ю виданню BILD:

Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard1. На інших базах в повітряний простір іноді підіймаються одночасно кілька безпілотників.

У запуску дронів і військові, і політики підозрюють росію. Але довести цього не можуть. Бо немає доказів. За рік німцям не вдалося ані посадити, ані збити жоден апарат.

Маркус Фабер, депутат Бундестагу від Вільної Демократичної партії Німеччини в інтерв'ю виданню BILD:

Це чітко організований процес, і все вказує на росію.

Про небезпеку дронів-шпигунів у Бундесвері почали говорити ще рік тому, коли вперше помітили літальні апарати над військовими полігонами. А нещодавно навіть створили спеціальну групу по боротьбі з ними. Утім, чим саме вона займається поки неясно.

Занепокоєння Маркуса Фабера підхопили й політики з інших партій. Вони вимагають негайно розробити стратегію по боротьбі із дронами-шпигунами. І для початку забезпечити армію сучасними засобами радіоелектронної боротьби.

Наші бійці, нагадаю, навчаються в Німеччині в рамках європейської місії з надання Україні військової допомоги. Торік підготовку на базах Бундесверу пройшли 10 тисяч солдатів.