Курси для переселенок - безкоштовні, інтенсив триває один день.

Безпечне кермування без стресу. У Черкасах професійні автоінструктори провели інтенсивний курс для жінок-переселенок. Протягом дня водійки відпрацьовували найпоширеніші помилки початківців - вчилися правильно паркувати авто, повертати на складних перехрестях та безпечно зупинятися. Усе, аби в новому місті вони почувалися на дорогах упевненіше.

Навчання для жінок - безкоштовне, а от чи стало воно корисним - далі.

Ось так повільно та обережно жінки намагаються навчитися відчувати габарити машини.

Вправа створена, щоб ви доторкнулись до якоїсь перешкоди, щоб розуміти наскільки довгий автомобіль.

Як робити плавні зупинки, правильно повертати, паркуватися - головні навички водіння вони опановують під пильним наглядом інструкторів.

Яна за кермом два місяці. До Черкас переїхала з Херсона. Її машина - з ручним управлінням, жінка пересувається на візку.

Яна Лебедєва - відвідувачка курсів:

Мало паркувальних місць для людей з інвалідністю, і в нас такий автомобіль під крісло колісне, ми не скрізь можемо стати, треба більше місця, ширше, і паркування - це дуже класно, що я потрапила на цей інтенсив.

Марія до Черкас переїхала з Донеччини. Має посвідчення водія вже п'ять років, та сісти за кермо наважилася лише зараз, тому й прийшла на курси.

Марія Баландіна - відвідувачка курсів:

Мені страшно, коли виїжджаєш в місто, і якщо ти припаркуєшся, то назад ти не виїдеш, бо будуть перешкоди. І все. Доступно все пояснюють, розжовують, остається тільки проковтнути.

Курси для жінок-переселенок організувала Автомобільна федерація України спільно з громадськими діячами та партнерами. Мають на меті зробити так, аби жінки менше стресували на дорогах незнайомого міста.

Сергій Гусєв - автоінструктор центру безпечного водіння:

Говоримо про те, щоб бути безпечним для себе і для інших учасників, треба вчитись прогнозувати ситуацію на дорозі, треба вчитись керувати своїм автомобілем в першу чергу, щоб ми не створили перешкоди й прогнозувати інших, такому стараємось навчитися.

Курси для переселенок - безкоштовні, інтенсив триває один день. Подібні навчання організатори планують згодом провести й в інших містах України.