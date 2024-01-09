Обмеження на доступ до інтернету: Андрющенко розповів про потенційні наслідки [ Редагувати ]
У вівторок, 9 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про обмеження доступу до інтернету.
Насправді можна подивитись на досвід Маріуполя, бо він, на жаль, залишається для росіян такою тестовою площадкою всіх обмежень, які вони впроваджують останні два роки, а потім вони їх масштабують. Якщо повертатись до інтернету - це, звісно, мобільний інтернет, про це мова йде у першу чергу.
"Він можливий, як і мобільний зв'язок, після надання паспорта і паспортних даних. Дедалі стає суворіше, і мова йде про паспортні дані російської федерації. З іншого боку, ми знаємо, що сам тотальний контроль, який встановлено зокрема і в Маріуполі, за інтернет-трафіком, просто сягає там будь-яких кордонів розумного", - додав він.
Тобто по місту цього літа було встановлено близько 40 веж, окремі вежі звʼязку та контролю за інтернет-трафіком, які використовує федеральна служба російської федерації саме для забезпечення контролю. Технічно, фактично неможливо вслідкувати всі 100% спілкування, обміну даними та таке інше. Однак, у будь-якому разі, якщо людина потрапляє під увагу ФСБ, то, зрозуміло, що трафік у такому випадку дуже легко відстежити. Це, мабуть, єдине і головне таке обмеження, яке існує.
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