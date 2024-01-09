Олександра Дубінського, народного депутата, притягнуть до відповідальності за підроблення документів для виїзду за кордон. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За результатами розслідування встановлено, що Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів, які дозволили йому виїхати за кордон.

Він підготував заяву від свого імені, на ім'я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

Отримавши документ народний депутат самостійно перетнув державний кордон на наступний день після виїзду його батька. Після цього останній повернувся до України набагато раніше, ніж Дубінський. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку.

Згідно отриманої інформації під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення - ч. 1 ст. 366 КК.

Нагадаємо, 7 грудня Київський апеляційний суд вирішив залишити підозрюваного у державній зраді народного депутата Олександра Дубінського під вартою, не вносячи змін у рішення апеляції.

Санкція статті передбачає до трьох років в'язниці.