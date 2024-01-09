"У Криму активно готуються до оборони" - партизани [ Редагувати ]
За останні декілька місяців українські партизани з "АТЕШ" систематично реєструють намагання російських окупаційних військ готуватися до оборони Криму. Інформацію про це надає Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
За даними партизанів, окупанти серйозно сприймають можливість Сил оборони України підійти до півострова.
Лише 65 кілометрів відокремлюють їх до мети.
Так, протягом місяців партизани фіксують системні зусилля окупантів з підготовки до оборони Криму. А саме:
- створюються вогневі точки;
- споруджуються нові фортифікаційні споруди та укріплюються старі;
- створюється "тероборона";
- посилюються патрулі.
"АТЕШ" і кримчани чекають, щоб відкрити внутрішній фронт. Жодні оборонні споруди окупантам не допоможуть. Крим буде звільнений!", - підсумували наостанок кримські партизани.
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
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