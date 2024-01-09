2-го січня - під час масованого ворожого удару по Україні - перед під'їздами будинку утворилася 5-метрова вирва.

Місцеві мешканці, сусіди, пенсіонери й навіть діти! І всіх об'єднала одна мета - якомога швидше відновити будинок. У Солом'янському районі столиці люди самотужки й за допомоги волонтерів ліквідують наслідки ворожого ракетного "прильоту".

Люди роблять ремонти, ставлять нові вікна і прибирають у будинках. Біля пошкодженого будинку працюють і комунальники. Більше про один день робіт навколо будинку - в репортажі Романа Барашева.

Уже тиждень у цій багатоповерхівці у Солом'янському районі столиці тривають роботи.

2-го січня - під час масованого ворожого удару по Україні - перед під'їздами будинку утворилася 5-метрова вирва. Вибух був просто неймовірної сили, кажуть місцеві. Ось такий вигляд мають автомобілі з іншої сторони багатоповерхівки.

Максим Фомін, координатор волонтерської організації:

З першого дня тут… Оці всі вікна зашиті нами. Спочатку плівкою, щоб сніг не залітав - це все, що було, а вже потім, як купили ОСБ, зашивали ОСБ, щоб тепло не виходило.

Максим розповідає: у соцмережах закликав небайдужих допомогти постраждалим. Відгукнулися сотні людей!

Максим Фомін, координатор волонтерської організації:

Пенсіонери - бабусі, дідусі допомагають десь на кухнях, є школярі по 16-14 років, хлопці малі по 10 років приходили - ми пригощали їх чаєм, казали, що роботи для них немає, що це небезпечно і тяжко.

Максим Фомін, координатор волонтерської організації:

Це третій під'їзд - він найпошкодженіший, туди ми не пускаємо волонтерів ще й досі. Рятувальники зрізали ці балкони, бо навислі плити - це дуже небезпечно.

Приблизно півсотні квартир - вигоріли вщент. Шибки повиривало майже по всьому фасаду, сотні людей залишилися без тепла, води, світла.

Максим Фомін, координатор волонтерської організації:

Основна задача наша з першого дня була зашити всі вікна, щоб люди могли хоч якось продовжувати жити. Люди донатили багато грошей, ми закуповували постійно матеріали. Закупили разом з комунальниками лопати, совки, мішки.

Софія Колісник, волонтерка:

Навчаюсь в 11 класі школи. Все моє життя зараз пов'язано з волонтерством. Прибирала у квартирах, зашивала вікна, нарізала дошки. - Навіть нарізала дошки? - Так, я вмію користуватися всіма інструментами, крутити, різати циркуляркою, болгаркою, лобзиком.

У будинку вже забиті ОСБ-плитами більшість вікон. Залишився фінальний ривок, кажуть майстри та волонтери.

Михайло Фокін, столяр комунального підприємства:

Після біди зашиваємо вікна... Ставиться, де проломи, нашиваються рейки, кріпимо так, щоб було серйозно, щоб вітер не видув.

Біля будинку весь день працює польова кухня.

Марина, волонтер:

Є чай в асортименті, є печиво солодке, шоколад, є кава. Навіть є гарячі бутерброди з сиром і ковбасою.

Андрій, мешканець пошкодженого будинку:

Сподіваюсь якось вдасться врятувати цей будинок. З самого дитинства тут… Дуже дякую усім волонтерам, дуже сильно допомагають.

Ось у нас тут нічого нема, дверей нема, ось це хлопці зробили, волонтери зашили, піною позаливали. Опалення вже є. Вже гаряче.

Але за нічної температури мінус 15 градусів тут неможливо ночувати. Тетяна, її чоловік, син і мама - нині живуть у родичів.

Ось такий вона вигляд мала. Ось таке все воно. Знищено меблі, техніка, оздоблення квартири.

Вибух зіпсував навіть зимовий одяг родини.

Тетяна, мешканка пошкодженого будинку:

Документи робимо, ходимо по всіх інстанціях, не все знаємо. І не тільки ми. Багато людей не знає, куди бігти.

Сергій Дяченко, мешканець пошкодженого будинку:

Тиждень не було комісії, котра обстежувала цей будинок на життєздатність. Не встановлено жодної біокабінки туалетів. Ніхто з нами не зв'язався, ніхто не запропонував житло.

А просто під час наших зйомок - раптом стається нова біда.

4 подъезд, начиная с 8 этажа топит ваш стояк, как и меня.

Денис, мешканець пошкодженого будинку:

Зараз заливає мою квартиру та всі квартири по нашому стояку. Ми не знаємо, що робити. Весь паркет, який був уцілілий зараз намокне, розбухне, від нього нічого не залишиться. Не перевірили стан батарей на 8 поверсі, там, де була пожежа... Нема куска труби, з якої текла вода... Тут померла одна жіночка - Раїса Іванівна. Була дуже гарною бабусею. Від вибуху. Від атаки російської ракети.

росія вже два роки обстрілює мирні міста - наголошують місцеві. Просять, аби посадовці розробили алгоритм оперативного вирішення проблем постраждалих від рашистського терору. Зараз усі труднощі лягають переважно на плечі самих мешканців та волонтерів.