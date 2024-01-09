На Вінниччині продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Напередодні циклон дістався центральних регіонів. Хурделило в області впродовж всього понеділка. Цілодобово автошляхи розчищав спецтранспорт, а в обласному центрі спостерігалися затори.

На районних трасах зі снігових заметів витягали легковий та вантажний транспорт. Надвечір хурделиця вщухла, натомість сьогодні їй на заміну мають прийти морози. До мінус 13.

Це відео поліції. Службові автомобілі витягають зі снігових заметів легковики із подорожніми.

Допомагають водіям фур. А ще забезпечують доступ спецтехніки до проблемних ділянок доріг.

Заріна Маєвська, речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області:

Наразі усі поліцейські екіпажі орієнтовані на допомогу людям, які опинилися в снігових заметах, а також забезпечують регулювання дорожнього руху на найбільш ускладнених ділянках дороги.

Циклон скував Вінниччину від вечора неділі. Попри безперебійну роботу спецтехніки місто спинялося у заторах. Комунальники розчищали автошляхи й тротуари.

Наслідки циклону долатимуть кілька діб, кажуть комунальники.

І закликають автовласників не створювати перешкод на узбіччях.

В'ячеслав Хілінський, начальник відділу Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради:

Водії, щоб свої транспортні засоби не ставили, не паркували, не заважали проїзду спецтехніки. Щоб було більш якісне прибирання снігу і цієї каші з дороги.

За даними синоптиків, складні погодні умови протримаються на території регіону до дев'ятого січня. У вівторок стовпчики термометрів опустяться до мінус 13. Саме тому в Держслужбі з надзвичайних ситуацій радять утриматися від далеких поїздок.

Оксана Урбанська, речниця ГУ ДСНС у Вінницькій області: