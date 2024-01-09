На Вінниччині триває ліквідація наслідків негоди [ Редагувати ]
На Вінниччині продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Напередодні циклон дістався центральних регіонів. Хурделило в області впродовж всього понеділка. Цілодобово автошляхи розчищав спецтранспорт, а в обласному центрі спостерігалися затори.
На районних трасах зі снігових заметів витягали легковий та вантажний транспорт. Надвечір хурделиця вщухла, натомість сьогодні їй на заміну мають прийти морози. До мінус 13.
Це відео поліції. Службові автомобілі витягають зі снігових заметів легковики із подорожніми.
Допомагають водіям фур. А ще забезпечують доступ спецтехніки до проблемних ділянок доріг.
Заріна Маєвська, речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області:
Наразі усі поліцейські екіпажі орієнтовані на допомогу людям, які опинилися в снігових заметах, а також забезпечують регулювання дорожнього руху на найбільш ускладнених ділянках дороги.
Циклон скував Вінниччину від вечора неділі. Попри безперебійну роботу спецтехніки місто спинялося у заторах. Комунальники розчищали автошляхи й тротуари.
Наслідки циклону долатимуть кілька діб, кажуть комунальники.
І закликають автовласників не створювати перешкод на узбіччях.
В'ячеслав Хілінський, начальник відділу Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради:
Водії, щоб свої транспортні засоби не ставили, не паркували, не заважали проїзду спецтехніки. Щоб було більш якісне прибирання снігу і цієї каші з дороги.
За даними синоптиків, складні погодні умови протримаються на території регіону до дев'ятого січня. У вівторок стовпчики термометрів опустяться до мінус 13. Саме тому в Держслужбі з надзвичайних ситуацій радять утриматися від далеких поїздок.
Оксана Урбанська, речниця ГУ ДСНС у Вінницькій області:
У дні несприятливих погодних умов утримуватися від поїздок на далекі відстані власним автотранспортом, а також автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати власний автотранспортний засіб сніговою лопатою та забезпечити достатню кількість паливно-мастильних матеріалів. При собі мати термос із гарячим чаєм, а також заряджений мобільний телефон… Також теплу ковдру. Для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної події.
по темі
Коли морози відступлять і чи варто розраховувати на поліпшення погодних умов найближчим часом розповіла в ефірі телемарафону Наталія Птуха, синоптик українського Гідрометцентру.
Велика Британія, Франція та Німеччина потерпають від потужних повеней. А на Півночі - у Фінляндії та Швеції панують 40 градусні морози. Як долають стихію?
Протягом дня водійки відпрацьовували найпоширеніші помилки початківців - вчилися правильно паркувати авто, повертати на складних перехрестях та безпечно зупинятися. Навчання для жінок - безкоштовне, а от чи стало воно корисним - далі.
Майже тиждень у підмосковному регіоні не можна подолати аварію на котельні. У будинках полопали батареї, а стіни вкрилися кригою. Що там відбувається, і скільки ще померзнуть?
Дев'ять ракет по Кривому Рогу. Пошкоджено більше 200 будинків, школи, лікарні й торгово-розважальний центр. В місті триває ліквідація наслідків обстрілу. Більше розкаже Олена Мендалюк.