Позиції, на які ми прямуємо, на відстані прямого автоматного пострілу від окопів росіян.

67 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни атакують одразу на декількох ділянках фронту. Найбільше спроб ворожого штурму, вже традиційно, навколо Авдіївки. Росіяни не полишають спроб оточити місто. Загалом, тільки в цьому секторі - 18 атак.

Замкнути кільце навколо Авдіївки ворог планував ще до Нового Року, та нашим воїнам неймовірними зусиллями вдалось зламати їхні плани. У холоді та бруді, під постійними обстрілами українське військо тримає оборону. Більше про спротив Сил оборони - в матеріалі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука.

Кожні півгодини офіцер 53 бригади імені Володимира Мономаха перевіряє зв'язок зі своїми підрозділами. У цивільному житті Максим був шкільним вчителем і за бійців хвилюється, мов за власних учнів. Та іноді просто радіозв'язку не вистачає, і офіцер їде на нульові позиції. В окопах його підлеглим вкрай важко, а присутність поряд надає хлопцям впевненості.

Дорога на позиції важка та небезпечна. Лінія оборони, яку тримають бійці Максима, проходить по правому флангу Авдіївського виступу. Росіяни тут штурмують мало не щодня. Щоб не створювати хаосу логістикою займається окремо створений підрозділ, яким командує боєць із позивним "Дипломат". Схема підвозу, евакуації у хлопців налагоджена чітко і за графіком. Усі маршрути й дороги перевіряє особисто командир.

"Дипломат" - військовослужбовець 53 ОМБР ім. Володимира Мономаха:

Ближе всего мы подъезжали по отношению к противнику – это 200 метров. У нас была позиция "Козак", там были тяжелые "300", мы туда заехали под минометным обстрелом и забрали 2 человека... Один человек из экипажа получил ранения, но всех вывезли.

Позиції, на які ми прямуємо, на відстані прямого автоматного пострілу від окопів росіян. Повітря навколо просякнуте запахом пороху та гару, все навколо двигтить, стріляє і вибухає… Бої тут точаться за кожну посадку. У ясний день так вільно тут ніхто не пересувається …

Тут, на Авдіївському виступі, навіть в такий мороз і в таку негоду бої не припиняються. Час від часу росіяни прострілюють посадки, і ось, бачите, жодного цілого дерева, просто жодного.

Максим - військовослужбовець 53 ОМБР ім. Володимира Мономаха:

Зараз плюс, що дрони далеко не бачать і нам безпечніше так ходити, але з іншої сторони теж так думають, тому можуть капость якусь зробити.

Здається, що в понівечених посадках немає нікого живого та Олексій спростовує ці думки.

- Слава Україні! - Героям Слава!

Оборону тут тримають справжні українські титани. В холоді, багнюці та під постійними обстрілами хлопці не зламались і продовжують боронити кожен метр країни. Рівнянин Андрій уважно вдивляється у безкраїй засніжений Донецький степ - і його серце крається від болю і люті на росіян.

Я кажу, чого сюди приперлись, поля, які ж пустують… Як приїхали, то хай беруть трактори та обробляють. Ось залізом удобряє сволота.

На дворі 10-градусний мороз і зміни на спостережних постах міняються частіше. Поки Андрій спостерігає, його побратим Юрій відігрівається у невеличкому бліндажі. Від окопних свічок обличчя бійця вкрите сажею, але вони зараз чи єдиний безпечний засіб зігрітись.

Юрій - військовослужбовець 53 ОМБР ім. Володимира Мономаха:

Есть у нас и буржуйка, мы ей редко пользуемся, потому что дым получается, дым видно, запускают дроны, минометами обстреливают.

За пів року на фронті до обстрілів Юрій звик. Він - етнічний грек, родом з Донеччини, і зараз, як і його побратими, воює і за всю Україну, і за своє рідне село, до якого окупанти підійшли вже зовсім близько.