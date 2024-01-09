Вивозив поранених бійців з поля бою, врятував сотні військових життів, а зараз сам потребує допомоги. Бойовий медик Дмитро Сахневич, місяць тому повернувся з фронту, а нині бореться і з ще одним ворогом - онкохворобою. Чоловік за освітою фельдшер, та 30 років пропрацював водієм. Коли почалася війна, добровольцем пішов у Збройні сили України. Його історія - далі.

Дмитро Сахневич, військовослужбовець:

Півтори доби ми чергували на петлі евакуації, був наступ, і наші хлопці оборонялися там, і дуже багато було поранених за ці півтори доби, ми вивезли з хлопцем своєї бригади 47 осіб, десь 9 з них були дуже важкі.

Дмитро врятував життя кожного тієї довгої й виснажливої доби. Щосекунди ризикував і власним, але зміг надати допомогу пораненим військовим побратимам.

Дмитро Сахневич, військовослужбовець:

Прильоти біля нас, трошки важко, бо дорога, можна сказати, то не дорога, то уже вирви.

За освітою - фельдшер, а за професією - водій. На фронті такі вміння Дмитра знадобилися. Став військовослужбовцем 107 територіальної бригади. Чоловік пригадує, щоразу дорогою серце розривалося від побаченого.

Дмитро Сахневич, військовослужбовець:

Траса йде ця з Ізюма на Краматорськ, два села по трасі повністю, ні одної хати цілої нема, ні дахів, ні вікон, ні дверей, нічого.

Головне його завдання - довезти пораненого бійця живим, каже Дмитро. Рятувати армійців на фронті під постійним ворожим вогнем - дуже непросто.

Права на помилку немає, коли відлік іде на хвилини. Військові медики роблять все можливе, аби пораненим бійцям надати необхідну допомогу. Ворог же намагається усіляко завадити їм.

Дмитро Сахневич, військовослужбовець:

Хлопці на чергуванні в Часовому Яру. Хата, де чергування у нас проходило, виїзна бригада, петля евакуації, куди привозять поранених, ми виїжджаємо і забираємо з цієї петлі евакуації, от де ми чекаємо, будь ласка, це наша хата була, хати не стало. Це от тут кухня була, нічого там не лишилося, рядом кімната - там лікарства, необхідні ліки - це все, нічого не лишилося.

Бойовий медик рятував поранених військових на Харківщині, згодом - на Донецькому напрямку. Дмитро каже: перша зустріч з Бахмутом запам'яталася на все життя.

Дмитро Сахневич, військовослужбовець:

Зустрів нас прекрасно Бахмут, перший ранок - це в Костянтинівці, була збита ракета, метрів за 40 від нашої хати впала, розібрала хату, були загиблі й постраждалі, а потім пішли вже будні війни.

Згодом на канонади військові вже й не зважали. Прилітало й по самому медичному пункту. Втім, обстріли, не обстріли, а медики завжди готові приймати армійців. Контузії, мінно-вибухові та осколкові - з такими ураженнями доводилося стикатися чи не щодня. Дмитро каже, за кожне життя надзвичайно хвилювався, бо ж…

Дмитро Сахневич, військовослужбовець:

Як родина вже були, то більш чим побратими, то родина, один за одним, звичайно, на нервах, але все одно один за одним постійно.

Дмитро врятував сотні військових життів, та власне здоров'я не вберіг. Нещодавно від лікарів почув страшний діагноз - злоякісна пухлина. Зараз на лікування воїну потрібні чималі гроші.

Дмитро Сахневич, військовослужбовець:

При меланомі ніякий препарат не входить в перелік ліків, що видає держава безкоштовно. Один флакон коштує зараз - 80 тисяч гривень. Для того, щоб прокапати один раз, треба, два флакони, капається раз в три тижні, і це протягом півтора-два роки для того, щоб було якесь поліпшення.

Дмитро переконаний: здолає обох своїх ворогів. І мріє про майбутнє.

Дмитро Сахневич, військовослужбовець:

Закінчилася війна, щоб я бачив щасливу родину свого сина, доньку заміж видати, діждатися ще онуків, щоб все було добре не тільки в мене, а в нашій маленькій країні, але дуже відважної.

Реквізити для допомоги:

Номер картки: 5168 7520 8894 8040 - Дмитро Сахневич