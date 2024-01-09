Про проблеми депортації в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Владислав Гаврилов, дослідник питання масових депортацій українських дітей при Джорджтаунському університеті (США).

"Наразі встановлено і ідентифіковано 19 тисяч 146 дітей, яких було примусово депортовано до російської федерації та республіки Білорусь. Повертати цих дітей дуже складно. Наразі вдалося повернути тільки 388 дітей. Організму єдиного поки що немає, але його напрацьовують", - сказав Гаврилов.

Також він підкреслив, що росіяни фактично розробили цілу злочинну схему.

"Вони спочатку вивозять депортованих українців до так званих ПАР - пунктів тимчасового розміщення. Умови проживання дуже різні. Ніякі міжнародні організації не мають постійного систематичного доступу до цих установ. Також дуже складно ідентифікувати людей, які там знаходяться. Це і діти-сироти, і діти позбавлені батьківського піклування", - сказав спікер.