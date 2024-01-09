Негода продовжує вирувати в Україні. Коли морози відступлять і чи варто розраховувати на поліпшення погодних умов найближчим часом розповіла в ефірі телемарафону Наталія Птуха, синоптик українського Гідрометцентру.

"Ніч була доволі холодною. Як ми і прогнозували, на Північному Сході України, Чернігівщині та Сумщині, були зафіксовані температурні режими в межах - 24-25 градусів. По всій території України у нас також температура нижче нуля, всюди є мороз.

Минула ніч була найхолоднішою, надалі буде послаблення морозів, але все одно здебільшого будуть зберігатися відʼємні значення температури, особливо у нічні години. В середу та четвер на Півдні вдень може бути навіть нуль, або невеличка плюсова температура", - відповіла Птуха.