9 січня група компаній "Нова пошта" змінила назву на NOVA. Про це повідомили у пресслужбі.

Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово в назві групи компаній і залишаємо широке, без бар’єрів - NOVA, - пояснили в пресслужбі компанії.

За словами співвласника групи В’ячеслава Климова, основна мета NOVA - забезпечити зручну доставку будь-якого товару для потреб життя та бізнесу.

Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію й керуються одними цінностями: Fast - Easy - Safe – Human - Tech - Growth.

Зазначимо, що "Нова пошта" як логістичний оператор залишається "Новою поштою". Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде. Зміни стосуються назви саме групи компаній. "Нова пошта" залишається "Новою поштою".

До групи компаній NOVA належать такі компанії: