Південнокорейський парламент прийняв закон, який забороняє вживання собачого м'яса та розведення собак для забою.

Про це повідомляє ВВС.

Президент Юн Сок Йоль виступив ініціатором цієї заборони. Відповідно до нового закону, особам, які розводять собак для їжі або торгівлі собачим м'ясом, загрожує покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі та штрафу, що становить приблизно 20 тисяч доларів.

Зазначено, що відповідальність за саме вживання собачого м'яса не передбачається згідно з законопроєктом. Заборона викликала суперечки між захисниками прав тварин та традиціоналістами. У листопаді 2023 року у Сеулі навіть сталася бійка між фермерами, які вирощують собак, та поліцією.

Незважаючи на опозицію фермерів, законопроєкт отримав підтримку від більшості політиків, з 208 голосами "за" і лише двома "утрималося". Організаторам "собачих ферм" надано перехідний період до 2027 року, а також обіцяно державну підтримку для перепідготовки працівників.

Власники понад 1000 ферм також отримають допомогу в період перепідготовки працівників, але підприємці вже заявили про намір подати апеляцію і організувати протести. Вживання собачого м'яса в Південній Кореї стало менш поширеним, але є певні категорії осіб, які продовжують споживати його, зокрема серед осіб похилого віку та у ряді ресторанів. За даними уряду, у країні налічується близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бійні, 219 дистриб'юторських компаній та 1600 ресторанів, які подають собаче м'ясо.

Нагадаємо, спортсмени з росії та білорусі під нейтральним статусом не кваліфіковані для участі у зимовій юнацькій Олімпіаді, яка відбудеться у Південній Кореї з 19 січня по 1 лютого 2024 року.