Прийшлося ховати прапори під ванну, тому що з новин, які ми чули про Бучу - це жахливо було.

Пів року в окупації в постійному страху за себе та дітей. Потім важка евакуація. Та врешті - пошук себе на новому місці. Так коротко можна описати історію 70-річної вчительки з Херсонщини, яка виховує відразу п'ятьох дітей.

Родина вже адаптувалася до нового життя на Київщині, втім, самотужки не може вирішити житлове питання. Та світ не без добрих людей. Хто і як вирішив допомогти переселенцям - знає Анатолій Журавльов.

Волонтери оцінюють масштаби робіт на одній із ділянок у селі Ясногородка. Замість цієї недобудови незабаром планують звести новий модульний будинок.

Антон, будівельник:

Він буде розміром 90 квадратних метрів, одноповерховий. Я думаю, що цього буде більш ніж достатньо. Тобто буде 3 спальні, кухня, вітальня. Навіть можна буде зробити великий санвузол. Я думаю, що буде все добре. Інтер'єр ще будуть розробляти наші дизайнери, попередній проєкт у нас уже є.

Житло потрібне ось цій родині.

Ольга та її чоловік виховують п'ятьох прийомних дітей. Через окупацію рідного села, родина змушена була виїхати з Херсонщини.

Ольга, переселенка з Херсонської області:

У нас голова ОТГ - вони його забрали, дуже побили. Дуже побили. Я з ним була дуже дружня. Ребра повиламували йому. Потім через п'ять днів його випустили, і вдалося його вивезти - його знайомі, рідні.

В окупації родина прожила пів року. Згадувати ті часи - досі важко.

Ліза, переселенка з Херсонської області:

Прийшлося ховати прапори під ванну, тому що з новин, які ми чули про Бучу - це жахливо було. Ми почали все абсолютно ховати - телефони ми закапували з ноутбуками й так далі. Все ховали. Мене прийшлося ховати на горищі або ж на криші нашого сараю.

Коли ж окупанти натякнули, що можуть забрати дітей, якщо ті не підуть до російської школи - родина вирішила евакуюватися.

Ольга, переселенка з Херсонської області:

За Василівкою споруда така - великий купол був, і там вже сказали, що це дуже серйозна перевірка. Це - ФСБ. І от вони заходять - і ззаду заходять в автобус, і спереду заходять в автобус, і починають перевіряти документи. Я даю документи на дітей - повністю все, що це діти мої, що це так і так. А вони кажуть: "Це не ваші діти, це діти російські". Він мені як сказав, в мене впали документи із рук. А потім якийсь був шухер - вони один з одним щось поговорили, поки я діставала документи з полу, і почали тікати бігом з автобуса. І водій каже: "І ми тікаємо, мабуть, буде бомбєжка".

Та ті часи вже позаду. Родина адаптувалася і тепер головна проблема - відсутність власного житла. На ділянці, де буде новий дім, сім'я вже навіть облаштувала сад.

- Ми всі любимо полуницю! - Всі любимо! - Всі любимо яблука, всі любимо груші. Ми тут посадили скільки? Двадцять вісім чи двадцять дев'ять дерев. І горіхи... Все в нас є!

Розбори завалів та відновлення пошкодженого війною житла - вже стандартні напрямки робіт волонтерів цієї благодійної організації. Втім, вони вирішили відкрити й новий - брати опіку над багатодітними родинами, допомагати вирішити житлові питання.

Дмитро Іванов, SEO благодійної організації "Добробат":

Це відновлення життя за великим рахунком. Вони мали все, а зараз ми бачимо - починають не з нуля, а з мінуса. Таких родин у нас багато. І ми з нашими й міжнародними партнерами, і з друзями, і з нашим українським бізнесом теж будемо брати такі родини. Надалі й тут робити, і по всій країні.

Попри труднощі, що довелося пережити в окупації, Ольга впевнена: тут, на Київщині, в житті їхньої родини починається нова, щаслива сторінка.