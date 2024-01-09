Насправді ж, якщо скласти докупи армії усіх країн ЄС, то це військо зрівняється за чисельністю з американським і на 450 тисяч людей перевищить російське.

Євросоюз повинен сформувати власну об'єднану армію. На цьому наполягає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він очолював Європейський парламент з 2017 до 2019 року. І знає, що ця ідея - далеко не нова. Як зараз побудована оборонна система ЄС і чому всі розмови про європейську армію закінчуються нічим. Детально про перспективи "війська по-європейськи" - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Війська Євросоюзу штурмують пляж вигаданої країни Сеглія. Це перші в історії об'єднані військові навчання ЄС. Вони відбулися вкінці листопада. Головне завдання - перевірити як працюють армії європейських країн під головуванням генштабу Євросоюзу. В Брюсселі їх назвали історичними.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Сьогодні ми створюємо нову сторінку в обороні Європейського Союзу. Ми говоримо про іще один крок, щоби забезпечити здатність Європейського Союзу відповідати сьогоднішнім кризам, а в нас є багато криз, надто багато. Будуємо безпекову політику та оборонні можливості на майбутнє. Навчання в живу, не теоретично на папері, покращує готовність та ефективність військ армій наших країн.

31 підрозділ, 2800 вояків, іспанський авіаносець, французький вертольотоносець та 25 повітряних суден. Здавалося б, ось вона об'єднана європейська армія. Але ні, в Брюсселі наполягають, це не армія блоку, а всього-на-всього бойова група. Наступного року Євросоюз планує мати так званий "потенціал швидкого реагування" чисельністю 5000 солдатів.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Мова не йде про створення європейської армії. Окремі армії європейських країн залишаться. Кожна держава-член має своє власне військо армію. Але ми повинні працювати разом тісніше. Ми повинні краще координувати наші витрати. Ми повинні мати можливість реагувати.

Ці бойові групи мають бути готовими працювати за межами ЄС у разі кризи чи конфлікту, який впливатиме на інтереси європейських громадян. Насамперед порятунку, евакуації чи допомоги під час стихійних лих. Тобто за чисельністю та завданнями до армії - ця сила не дотягує.

Потенціал швидкого реагування - це частина оборонної політики ЄС під назвою "стратегічний компас". Її прийняли через місяць після повномасштабного вторгнення росії в Україну. До 2022-го усі заклики щодо створення схожої європейської військової сили ні до чого не вели.

Головним ідеологом створення європейської армії завжди була Франція. Перші спроби вона робила ще в 1950-х роках у відповідь на радянську загрозу. Схожий заклик президент Макрон зробив 5 років тому. Але особливої підтримки серед країн-членів ця ідея не знаходила. Насамперед через побоювання підірвати авторитет НАТО. Бо більшість країн ЄС - члени цього військового Альянсу.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Я твердо вірю в те, що зміцнити європейську оборону абсолютно можливо в такий спосіб, який є додатковим і не дублює зусилля НАТО.

Федеріка Могеріні, верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки 2014-2019 рр.:

Європейський Союз не є військовим альянсом і не збирається перетворюватися на військовий альянс. Це питання максимізації спільних зусиль, які Європейський Союз може принести державам-членам ЄС.

Європа розуміє, що їй потрібна військова сила, яка не буде залежати від США. Бо у випадку переобрання Дональда Трампа президентом - доля альянсу буде невідомою. Трамп називав НАТО застарілим і хотів покинути. А без американської воєнної міці, зокрема і ядерної, Європа не зможе себе захистити.

Насправді ж, якщо скласти докупи армії усіх країн ЄС, то це військо зрівняється за чисельністю з американським і на 450 тисяч людей перевищить російське. Сукупні європейські видатки на армії теж вдвічі більші, ніж російські. Втім, звести усі 27 армій ЄС - не так то просто. Вони говорять різними мовами, працюють по-різному, і з різними видами озброєнь. Хоча, як показує приклад НАТО - це цілком можливо. Звісно, якщо буде політична воля.