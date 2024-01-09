Бригада Липецького РЕМ в Харківській області двічі стала об'єктом ворожих обстрілів за останню добу.

Про це повідомив провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Роман Ганган в офіційній заяві відомства.

Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у с. Слобожанське Липецької громади стався вибух – у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба, - йдеться у повідомленні.

Роман Ганган підкреслив, що це вже другий подібний випадок за добу.

Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко - дорога покрита кригою. На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж, - наголосив Ганган.

Нагадаємо, російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території рф.