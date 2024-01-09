Президент України Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію наступного тижня та провести там щонайменше два дні.

Про це повідомляє видання Tages-Anzeiger з посиланням на кілька незалежних джерел, які мають інформацію про плани візиту.

За отриманою інформацією, український лідер розглядає можливість відвідати Берн 15 січня перед виступом у Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який триватиме з 15 по 19 січня.

Зазначається, що планування візиту Зеленського ведеться з середини грудня, але інформацію про це у Федеральному департаменті закордонних справ поки не підтвердили та не спростували. За словами джерел Tages-Anzeiger, підтвердження можливого візиту президента України може залежати від розвитку військової ситуації в Україні.

Нагадаємо, 8 січня президент Володимир Зеленський визначив склад учасників делегації, яка буде представляти Україну на міжнародних переговорах з питань гарантій безпеки.