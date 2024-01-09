Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію наступного тижня та провести там щонайменше два дні.
Про це повідомляє видання Tages-Anzeiger з посиланням на кілька незалежних джерел, які мають інформацію про плани візиту.
За отриманою інформацією, український лідер розглядає можливість відвідати Берн 15 січня перед виступом у Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який триватиме з 15 по 19 січня.
Зазначається, що планування візиту Зеленського ведеться з середини грудня, але інформацію про це у Федеральному департаменті закордонних справ поки не підтвердили та не спростували. За словами джерел Tages-Anzeiger, підтвердження можливого візиту президента України може залежати від розвитку військової ситуації в Україні.
Нагадаємо, 8 січня президент Володимир Зеленський визначив склад учасників делегації, яка буде представляти Україну на міжнародних переговорах з питань гарантій безпеки.
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