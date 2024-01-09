Помер народний артист Віталій Білоножко [ Редагувати ]
У вівторок, 9 січня, пішов з життя народний артист України, музикант та співак Віталій Білоножко, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець".
Про це повідомив Дмитро Гершензон. Співак помер на 71 році життя.
Трагічну втрату також підтвердила міська рада в Бурині, що на Сумщині, де народився артист. Міський голова Віктор Ладуха, виконавчий комітет міської ради, депутати та громада Бурині висловлюють співчуття.
"Ще влітку ми віншували Віталія Васильовича із осяйним ювілеєм, у спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали ґараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків…
Вітай Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів", - йдеться у повідомленні.
У грудні 1995 року Білоножку присвоїли звання народного артиста України. Він був кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" III ступеня та "За заслуги" II ступеня.
Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув український актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник.
по темі
Співачка Ірина Федишин присвятила свою різдвяну пісню своєму братові Роману Климковичу
Франц Беккенбауер помер у віці 78 років. Як гравець він ставав чемпіоном світу у 1974 році та чемпіоном Європи у 1972-му. У 1984-1990 роках очолював збірну ФРН, з якою виграв чемпіонат світу 1990 року
Голлівудський Актор Крістіан Олівер загинув у авіакатастрофі з двома доньками
Блогер Олексій Дурнєв, який народився у Маріуполі, щиро поділився своїми думками стосовно віри у можливість України визволити місто від російських окупантів
Українські блогери та інфлюєнсери, зокрема Міша Лебіга, повинні показати власний приклад, піти в ТЦК та пройти ВЛК