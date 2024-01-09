У вівторок, 9 січня, пішов з життя народний артист України, музикант та співак Віталій Білоножко, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець".

Про це повідомив Дмитро Гершензон. Співак помер на 71 році життя.

Трагічну втрату також підтвердила міська рада в Бурині, що на Сумщині, де народився артист. Міський голова Віктор Ладуха, виконавчий комітет міської ради, депутати та громада Бурині висловлюють співчуття.

"Ще влітку ми віншували Віталія Васильовича із осяйним ювілеєм, у спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали ґараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків…



Вітай Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів", - йдеться у повідомленні.

У грудні 1995 року Білоножку присвоїли звання народного артиста України. Він був кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" III ступеня та "За заслуги" II ступеня.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув український актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник.