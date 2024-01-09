Кількість загиблих у Києві внаслідок російської ракетної атаки 29 грудня знову зросла [ Редагувати ]
У Києві кількість загиблих внаслідок ракетної атаки 29 грудня зросла до 33.
Про це повідомили в Київській міській адміністрації (КМВА).
В ході демонтажу руїн будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі виявлені рештки ще одного загиблого. Цю інформацію підтвердила проведена перевірка Національної поліції.
Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 грудня територія України зазнала одного з наймасштабніших російських ударів за весь час повномасштабної війни. Загинули близько 40 людей, десятки зазнали поранень.
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