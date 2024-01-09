У Києві кількість загиблих внаслідок ракетної атаки 29 грудня зросла до 33.

Про це повідомили в Київській міській адміністрації (КМВА).

В ході демонтажу руїн будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі виявлені рештки ще одного загиблого. Цю інформацію підтвердила проведена перевірка Національної поліції.

Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня територія України зазнала одного з наймасштабніших російських ударів за весь час повномасштабної війни. Загинули близько 40 людей, десятки зазнали поранень.