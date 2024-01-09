Президент Франції Емманюель Макрон 9 січня призначив на посаду прем'єр-міністра - 34-річного Габріеля Атталя, який став наймолодшим головою уряду в історії П'ятої республіки. Вперше в історії премʼєром став відкритий гомосексуал.

Про це повідомляє Le Figaro.

Атталь взяв на себе обов'язки після відставки Елізабет Борн, яка вирішила покинути свою посаду в понеділок. Оголошення про призначення завершило десять днів вагань і переговорів на найвищому рівні держави, де президент Макрон виявив високий рівень впевненості.

Габріель Атталь має вражаючий рейтинг серед громадськості та вразив своєю активною роботою з початку навчального року в вересні. Його популярні рішення включають заборону на носіння абаї в школі, ефективну боротьбу із шкільним булінгом, закінчення єдиної середньої школи, експерименти з формою та другорічництвом. Ім'я Атталя часто обговорюється в контексті можливості обійняти посаду мера Парижа у 2026 році або навіть президентського крісла у 2027 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн пішла у відставку зі своєї посади. Президент Емманюель Макрон прийняв відставку глави уряду. До призначення нового складу кабінету міністрів Елізабет Борн продовжить тимчасово виконувати обов'язки прем'єра.